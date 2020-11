Betiana Robles, emprendedora en su propio negocio de belleza

¿Cómo decidió emprender su negocio de manera independiente?

De profesión soy profesora de inglés, ahora me encuentro de licencia, porque decidimos con mi marido que era muy importante quedarme con el bebé , que ya tiene dos años para disfrutar 100% de sus primeros años. Empecé como clienta y verdaderamente me enamoré y me animé a emprender. Gracias a la propuesta de negocio desde casa y en este contexto de pandemia y estando de licencia me encantó!

¿Qué diferencia aporta una mujer a la hora de liderar?

Una mujer verdaderamente líder sabe manejar más de un área. Sabe moverse en cualquier ámbito y sobre todo adaptarse a los retos que tenga en su camino; sabe ver más allá de todo, proyecta , analiza y también resuelve situaciones.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Mi mayor éxito es tener la familia que tengo. Somos muy unidos y nos acompañamos en todo y compartimos las decisiones familiares

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Fracasos... no siento que tuve, si equivocaciones de las cuales aprendí pero más decepciones de las cuales uno sale gracias a la familia y amigos.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

La comunicación es todo!!! Amo hablar con la gente y sobretodo conocer a mis clientas desde otro plano es muy gratificante , se afianza aún más el vínculo. Pasamos a ser más que una relación comercial y eso me encanta! Creo mucho en las energías y siento que al saber más de ellas, más nos unimos.

Datos de contacto: Tel: 116711-9940 - IG: @bet.alwaysbeauty