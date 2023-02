BIKINIS BIODEGRADABLES BIOMARE Y SU DURABILIDAD

CREDITO CARAS

¿Cómo podríamos explicar el proceso de biodegradación del textil?

Gracias a su fórmula mejorada de poliamida 6.6, AMNI Soul Eco es una fibra biodegradable que tarda entre 3 y 5 años en descomponerse.

La solución AMNI Soul Eco se descompone diez veces más rápido que los demás tejidos sintéticos que podemos encontrar en el mercado actual.

Como cualquier otro producto, su ciclo de vida debe terminar en el suelo de la Tierra. Lo innovador de AMNI Soul Eco es que puede desaparecer del planeta en muy poco tiempo, lo que reduce el impacto medioambiental de la industria textil y de la moda.

Cuando se elimina en los vertederos, este hilo técnico entra en contacto con microorganismos que sólo se encuentran en el medio anaeróbico, responsables de descomponer el tejido en biomasa (es decir, materia orgánica) y biogás, y de acelerar el proceso de biodegradación.

El nylon reciclado AMNI puede biodegradarse exclusivamente en condiciones de vertedero, donde no hay oxígeno y donde podemos encontrar esta particular bacteria. Por lo tanto, no se deteriorará ni olerá durante el uso estándar, que es una pregunta que nos hacen al interesarse en las bikinis.

Tras dicho proceso de biodegradación, los restos pueden convertirse en nuevos recursos ambientales o también pueden utilizarse para producir calor y electricidad.

Como consecuencia, todo este proceso mejora la productividad de los residuos en los vertederos y ayuda a preservar y proteger las zonas verdes restantes.

¿Cómo podemos explicar la resistencia de un textil biodegradable?

La exclusiva tecnología AMNI mantiene durabilidad y calidad de la prenda, ya que solo comienza a actuar en el momento que la prenda desechada llega al vertedero sanitario y entra en contacto con microorganismos presentes en aquel entorno anaeróbico, que lleva a cabo la biodegradación del hilo.

Esto explica que la biodegradación se da después de tirar la prenda, es una tela que nos garantiza durabilidad y resistencia, ya que es marca registrada de Lycra, líder mundial de tejidos empleados en prendas deportivas y trajes de baño, esta fibra premium con tecnología SOLAR MAX además bloquea el 97,5% de la radiación solar y se mueve junto a nuestro cuerpo, brindando libertad de movimiento y disfrute al máximo.

Este hilo técnico proporciona prendas de alta calidad y, por tanto, más duraderas, forma así parte de una nueva generación de textiles respetuosos con el medio ambiente.

Se trata de un nylon reciclable y reutilizable, tan resistente y de alto rendimiento como las poliamidas tradicionales, y es el primer hilo biodegradable del mundo.

Puede lavarse y secarse fácilmente y además estas prendas no sufren ningún cambio durante su uso.

Además de ser sostenible, el tejido AMNI es muy cómodo, transpirable y se siente suave en la piel. Es un tejido de alta calidad con propiedades de absorción de la humedad que puede ser reciclado una vez terminado su ciclo de vida.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: 1134292918

Instagram: @somosair

Web: www.somosair.ar

Colaboración @eco.cambios