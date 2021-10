BioEko: lo natural se viste en la piel

Agustina Risso Fontan comenzó con Bioeko en octubre del 2020, en plena pandemia. “En ese entonces vivía en Bariloche y trabajaba en el rubro gastronómico, por lo que tuve la necesidad de generar nuevos ingresos. Y así se me ocurrió ofrecer un producto que diera un mensaje, que sus cimientos fueran totalmente naturales, amigables con el medio ambiente y con el cuerpo. Así surgió Bioeko, una alternativa 100% natural para los productos de cuidado e higiene corporal”, dice Agustina que volvió a su Tandil natal para empezar de cero y con muy poco capital para invertir.

¿Cómo fue su formación para poder darle un marco profesional a su emprendimiento?

Soy egresada de la Escuela de Educación Agraria N°1 y al egresar de la secundaria ingresé en la facultad de Ciencias Exactas en la carrera de Profesorado de Matemática en la UNICEN. Luego me fui a Bariloche donde viví durante casi siete años, hasta el surgimiento de este proyecto que me apasiona tanto. Para lograr una buena formación hice varios cursos de cosmética natural, y me sigo formando. Siempre es bueno seguir nutriendo la mente con lo que nos gusta y, además, continuamente estoy en busca de nuevos conceptos e ideas naturales que sigan aportando y nutriendo Bioeko.

¿Qué tipo de productos ofrecen en Bioeko?

Nosotros ofrecemos productos para el cuidado e higiene personal como cremas faciales y corporales, shampoo y acondicionadores sólidos, jabones naturales, velas aromáticas, agua de rosas, cremas faciales y corporales, desodorantes, entre muchas cosas más. Con nuestros productos buscamos un equilibrio entre el cuerpo y la naturaleza.

¿Cuáles son las características de los productos de Bioeko?

Nuestros productos son 100% hechos a mano, naturales, libre de químicos, libre de crueldad animal, además de ser amigables con el medio ambiente.

¿Cuál es la forma de venta de los productos?

Vendemos en todo el país a través de nuestra tienda online y por mensajes privados en nuestras redes sociales. Estamos por lanzar un catálogo para revendedores para lograr que las novedades de Bioeko lleguen rápidamente a cada casa de nuestro hermoso país, pero siempre manteniendo nuestro concepto de no contaminar y es por eso que va a ser 100% virtual.

¿Cuáles son los proyectos como empresa a mediano y largo plazo?

Somos ambiciosos y vemos a Bioeko como un gran proyecto a nivel nacional y, por qué no, internacional. Queremos que la gente tome conciencia que ningún ser vivo tiene que ser tester para que nosotros, los humanos, podamos tener nuestros productos de belleza.

También queremos dejar un mensaje para esas personas que están emprendiendo, que todo con esfuerzo y garra se va logrando, que apuesten a sus ideas y con perseverancia y convicción lo van a lograr. Aprovechamos para agradecer a nuestra familia, amigos y a “Date un Gusto”, que es una rotisería local, que también nos está apoyando, y todas esas personas que día a día nos mandan hermosos mensajes diciendo lo contentos que están con nuestros productos y que nunca bajemos los brazos.

Datos para saber más: WathsApp: 2944571696 // Tienda online: Bioeko.mitiendanube.com // IG: @Bioe.ko - FB: Bioeko