Cecilia, hermoso y rotundo cambio el de la marca, ¿cómo surgió?

En realidad surge a raíz de un cambio interno y personal.

Hace unos meses necesité hacer una mejora interior profunda, será que estoy llegando a los 50?. Empecé por un cambio en la alimentación y a hacer yoga para sentirme con más energía. Siguió por deshacerme de mil cosas que no usaba o necesitaba. Libros, papeles, objetos de todo tipo y por regalar/donar más del 70% de mi ropa. Todo eso, y sin buscarlo, fue el punto clave y de conexión con la renovación también para Breena.

Al sacar mucho más de la mitad de mi placard y quedarme sólo con lo que realmente me gustaba y representaba, me dí cuenta de que tenía un estilo personal muy marcado y que ni siquiera me había dado cuenta. La ropa que quedó, era un estilo muy romántico, mucha puntilla, flores y gasas.

Creo que en cuestión de días, sentí que Breena necesitaba un gran cambio. Que si yo tenía un estilo muy romántico, mi marca también tenía que tenerlo, para que me representara 100%.

¿También hubo cambio en aromas?

Sí, algunos fueron discontinuados porque ya no representaban la marca y surgieron otros exclusivos para la línea Premium. Siguen los exóticos que tanto amo y el famoso InLove, que tan aclamado fue el año pasado y había dejado de fabricar por su elevado costo, pero es uno de los más votados y decidí volver a hacerlo.

¡Parece que este 2024 viene con grandes apuestas!

Y sigue. Este año incorporé el acompañamiento de una mentora, que me guía en la parte comercial. Estamos lanzando la línea Premium, una línea mayorista y la línea Holística.

¡Ahora en abril, vamos a estar por primera vez en Expo Holística, lanzando nuestras líneas y estamos super emocionados!

¡Muchos éxitos en la expo! Contanos en dónde es, así pueden ir a conocer todas estas líneas nuevas que tanto te emocionan

Así es, estoy ansiosa por el lanzamiento.

La expo es 12, 13 y 14 de abril, en Costa Salguero. Nos encuentran en el stand G6. ¡Los espero a todos!