Bromelia Design: plantas permanentes

Las plantas embellecen los espacios, dan vida, alegran con sus colores y nos dan mucha energía, pero … ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen tiempo para cuidar de las mismas o se le muere toda planta que tiene en su espacio? ¡En Bromelia te damos la oportunidad de olvidarte del problema y tener las plantas y flores super relucientes!

Estos objetos suelen estar asociados a productos de baja calidad, demostrando así lo artificial de la misma. ¡En bromelia rompemos con ese mito! En nuestros años de experiencia, afinamos el ojo para conseguir las plantas que mas se asemejan con las reales. La buena calidad del material utilizado y la estética son los dos puntos fuertes que tenemos a la hora de elegirlas.

¿En qué ocasiones podemos utilizar estas plantas?

Muchas de nuestras clientas nos cuentan que no tienen tiempo para poder cuidarlas, las pasan de agua, no tienen suficiente luz natural en el espacio, o simplemente no le gusta cuidarlas, pero si tenerlas lindas!

Tienen muchos puntos a favor, además del NO cuidado constante:

Uno es que podemos agregarle cualquier maceta que nos guste, ya que no vamos a regarlas. Una gran opción son los cestos de yute.

Son super fáciles de limpiar, solo con agua y un trapito.

Son fáciles de transportar, ya que su peso es muy liviano.

Son especiales para consultorios, estudios, hoteles, pasillos grandes con poca luz natural y para cualquier espacio de la casa.

Existen gran variedad de alturas, texturas y colores. Adecuándose así a cada espacio requerido.

¿Y qué pasa con las flores permanentes?

La flor permanente es la reina de la casa, se lleva todas las miradas de mis clientas. “Mirá que sacas lindas fotos, pero cuando las ves en vivo son un millón de veces más lindas”, la frase que se escucha constantemente en Bromelia.

“En mi casa se compraban Liliums todos los sábados, tenía un presupuesto bastante alto por mes. Cuando conocí estas flores, no dudé en comprarlas. Están siempre hermosas y no gasto más dinero”, dice Julieta, clienta fiel de BROMELIA.

Al igual que las plantas, las flores requieren de mucho cuidado. luz natural, cambiarle el agua y si es un ramo de flores … ¡mueren a los pocos días¡

Nuestras flores durarán por muchísimo tiempo y podes añadirlas a cualquier espacio! Recibidores, centro de mesa, mesas de luz, toilettes y miles mas! Existen gran variedad de flores y plantas. Las mas elegidas por Bromelia son las natural touch, aquellas flores y plantas que tanto al tacto como a la vista son extremadamente naturales.

Luego, podemos encontrar las velvet. Mayormente se encuentran en flores, tal cual lo dice la palabra, son aterciopeladas. Una experiencia única tanto a la vista como al tacto. Nuestras flores pueden ser combinadas con una gran variedad de floreros disponibles. Contamos con floreros de cerámica, vidrio y poliresina (mezclas de varias resinas sintéticas que hacen al jarrón más resistente) ¡contamos con varias alturas y medidas!

¡Cabe destacar, los colores! Deben ser armónicos, desde principio a fin deben llevarse bien el uno con el otro. En Bromelia te damos la opción de elegir la mejor planta o flor permanente, asesorándote en todo lo que necesites.

Consúltanos por whatsapp o por la tienda online www.bromeliadesign.com