Brote: pequeñas cosas que hacen la diferencia

En el año 2020 Natalia Gandini se recibió de Diseñadora Gráfica, aunque ejercía la profesión desde 2017 y desde ese momento notaba el desperdicio que generaba el papel tradicional -el no reciclable- para el medio ambiente. “Un día vi un post en las redes sociales que me llamó la atención. Trataba del daño que le produce la deforestación a todo nuestro planeta. Esto generó una concientización interna que fue lo que me dio el pie para comenzar mi búsqueda de algo que me llenara por dentro, que fuera innovador y sustentable a la vez. Hoy, Brote tiene dos años y ya puede ser considerada una Pyme porque ayuda de forma directa a tres familias” aclara Natalia que, con 23 años, se enfoca diariamente en realizar acciones amigables con el medio ambiente.

¿Cuál es su formación profesional con respecto a este emprendimiento?

A comienzos de Brote invertí mucho tiempo en investigar y capacitarme sobre esta alternativa ecológica que, hace dos años, tenía poco auge y hoy ya es mucho más conocida y es por la cual nuestros clientes nos eligen. Soy especialista en experiencias de usuarios digitales y trato de llevar lo que allí aplico hacia mi emprendimiento; es decir, minimizar los recursos utilizados para producir mejores productos y/o servicios.

¿Qué servicios y qué productos ofrecen?

Todo tipo de productos sustentables relacionados con el papel: tarjetas, etiquetas para indumentaria, postales, invitaciones para eventos, souvenirs, también calendarios, señaladores y más. Este año agregamos un nuevo producto, que lo diseñamos especialmente para el público que tiene su propia huerta en casa: macetas biodegradables hechas con cartón 100% reciclado, otra alternativa ecológica para usar al comienzo de la siembra. Cuando la planta crece y se necesita transplantarla, la maceta no se quita, ya que se desintegra en la tierra con el paso de los días. También brindamos un servicio de consultoría donde asesoramos a nuestros clientes en todos los aspectos que tiene que ver con su pedido, como la realización de un diseño que represente su marca, hasta tips para ahorrar en la impresión.

¿Qué características particulares y qué ventajas tienen sus productos?

El papel plantable se hace con papel reciclado, se lo tritura generando una pulpa a la que se le agregan las semillas y en un marco se le da el detalle final, este proceso requiere varios días de secado. La ventaja del papel plantable es que tiene un doble propósito. Cuando una persona recibe una tarjeta plantable, en vez de desecharla puede plantarla en una maceta con tierra fértil y comenzar a armar su huerta. Tenemos disponible distintas variedades de semillas: flores, rúcula, perejil, lechuga, zanahoria, radicheta, apio y morrón, entre otras.

¿Dónde se pueden adquirir?

Somos un emprendimiento con foco en lo digital, por lo que nuestros clientes nos contactan a través de nuestro sitio web o por nuestras redes sociales. El tiempo de producción de las tarjetas es de 2 días hábiles aproximadamente, dependiendo la demanda del momento. Realizamos envíos a todo el país con costos accesibles.

Datos para saber más : Tel.: 2342 509642 // IG: @brote.plantable // Web: www.broteplantable.com.ar // Mail: [email protected]