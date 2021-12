CALACAS: “Kimonos, Ruanas y Sombreros exclusivos con estilo boho”

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió el emprendimiento?

Calacas es una marca cordobesa, precisamente de la Ciudad de Las Varillas, que nació a fines de 2016 de la mano de Trinidad Álvarez, en un viaje a México. Calacas es un nombre que tiene una historia mexicana, allá es tradición festejar el día de los muertos con calaveras intervenidas, más conocidas como calacas. Al regresar de ese viaje y volver a la vida cotidiana y ejerciendo como Contadora Publica, me propuse enfocarme en algo que me apasione, fue ahí que pensé en este proyecto. Desde el inicio, mi idea fue visualizar la marca a través de un nuevo concepto, crear un solo producto que sea “innovador, atemporal y de diseño exclusivo, ahí surgió que la prenda ideal sea el “Kimono”.

¿Qué productos diseñan y a que publico apuntan?

Cuando empecé con la marca, solo diseñaba y confeccionaba Kimonos, entre los que se destacan los hindúes, confeccionados con Sarees hindúes y con Galón los más piropeados en cada colección. Calacas se caracteriza por hacer diseños exclusivos, tanto los galones como los Sarees, son traídos de la India y no se consiguen en cantidad. Luego, sume los Sombreros Tejanos customizados, esta temporada decidí incluir algo que los clientes me venían pidiendo, “productos unisex”. Por eso sume las “Ruanas” o “Ponchitos” y las “Gorras”, ambos son diseños exclusivos, ya que no repito diseños. Nuestra marca apunta a las personas de más de 30 años, que quieren tener en su closet, prendas cómodas, simples y atemporales. Quiero que cada persona que tenga un producto Calacas, se vea y se sienta como alguien único y auténtico.

¿Cuáles son las tendencias para esta temporada?

En esta temporada se destacan los “tonos tierra”, serían los marrones en toda su gama, desde color arena al chocolate. Son los más elegidos, dado que esta gama de colores hace que las prendas sean “atemporales”. La pandemia fue un gran cimbronazo para la mayoría de las marcas, no solo por el tema de conseguir insumos, la suba de precios, sino que también cambiaron las preferencias de los clientes, ahora la gente busca comprar prendas atemporales y simples.

¿Qué es lo que viene a futuro en Calacas?

Esta temporada presente “Euforia”, la Colección SS2022, en la cual incluí Kimonos, Sombreros Tejanos intervenidos, Ruanas y Gorras customizadas. Euforia está inspirada en la situación actual, en donde el cliente busca que sus prendas sean simples y atemporales. Cada campaña con Jimena Castro, la fotógrafa de la marca, buscamos un lugar con paisajes que transmitan paz y sencillez, por eso fuimos directo a La Cumbre, un lugar hermoso cerquita de Córdoba Capital.

Es muy importante dedicarles tiempo a los clientes, esa interacción que se genera es muy enriquecedora, me gusta saber que espera la persona que está del otro lado, de mis productos. Es por eso, que el manejo de las redes de la marca las hago yo. A futuro quiero sumar más productos unisex, quiero satisfacer al público con productos originales y exclusivos.

Datos de contacto:

Celular. 3515728674

Instagram: @calacascba

Mail: [email protected]