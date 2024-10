Carlos Mayor, el CEO que deslumbró en la Gala CARAS con un estilo único y disruptivo.

CREDITO CARAS

Mayor, fiel a su estilo inconfundible, eligió un look que combinó elegancia y vanguardia, convirtiéndose en uno de los invitados mejor vestidos de la noche. Su presencia no pasó desapercibida entre las celebridades y personalidades de la moda, que incluyeron nombres icónicos como Nicole Neumann, Moria Casán y Cande Ruggeri. Con un enfoque particular en la moda disruptiva, el empresario marcó una tendencia que trascendió el glamour del evento para dejar en claro su compromiso con la innovación, no solo en la moda, sino también en los negocios.

La gala no solo se enfocó en los desfiles, sino que ofreció una experiencia completa con una producción de fotos espectacular a cargo de Federico de Bartolo, quien capturó la esencia de la moda argentina con sus imágenes. Además, la noche contó con presentaciones musicales de Carlos Casella, quien interpretó sus éxitos, y DJ Amarante, quien junto a su hija, puso el ritmo perfecto para acompañar los momentos más destacados del evento.

En este marco, Level One, bajo la dirección de Carlos Mayor, continúa consolidándose como un referente en la representación de empresas argentinas en el mercado internacional, específicamente en Emiratos Árabes. La participación de Mayor en la Gala de CARAS no solo resalta su afinidad por la moda, sino también su visión de negocios global, donde la exportación de talento y productos argentinos juega un papel fundamental. Para Mayor, la moda es una forma de expresión que trasciende fronteras, y su presencia en la gala es testimonio de cómo la industria textil y el espíritu empresarial pueden converger para posicionar a Argentina en un contexto mundial.

La noche en El Cubo no solo fue un homenaje a la moda, sino también una celebración de la identidad cultural que define a los textiles argentinos. El apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como sponsor oficial del evento reforzó el compromiso de fomentar la evolución de la moda local. Entre los diseñadores que presentaron sus creaciones destacaron Javier Saiach, Benito Fernández y Fabián Zitta, quienes, junto con otros grandes nombres, aportaron diversidad y creatividad al espectáculo.

Carlos Mayor, con su estilo distintivo y su presencia magnética, fue uno de los protagonistas indiscutibles de la velada. Su participación en la Gala de CARAS reafirma su posición como un empresario que no solo impulsa el crecimiento de Level One, sino que también contribuye a difundir la riqueza cultural y estilística de Argentina en los mercados internacionales. Una noche inolvidable que marcó un hito en la historia de la moda argentina, y donde Carlos Mayor se destacó, no solo por su atuendo, sino por su visión de futuro.