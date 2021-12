CREDITO CARAS

¿Cómo Fueron tus inicios en el rubro?

Desde que tengo 20 años estoy en el mundo de la decoración, estudié diseño de interiores y mi local “Carolina Brusa Home”, tuvo sus comienzos en el año 2016 en el centro de San Isidro. Con el correr del tiempo me fue quedando chico y a los dos años me mudé a uno más grande a una cuadra en el que actualmente me encuentro. En el 2020 inauguré un local en la galería Queen Village, donde pongo el stock y este mes lo abrí al público.

¿Qué productos se venden y qué servicios ofrecen al público?

En mi local se encuentran productos de decoración, como sillones, fundas a medida, muebles, respaldos, alfombras, espejos, almohadones, mantas, canastos iluminación y los objetos más lindos para adornar la casa. Me destaco con las cortinas, hago presupuestos a domicilio de cortinas de tela y cortinas Roller a medida y motorizadas y con asesoramiento.

¿Qué es lo que más te satisface de tu trabajo y cómo es tu trato con el público?

Amo lo que hago. Cuando entro al local siento que estoy en un lugar mágico, lo ambienté con colores cálidos y neutros, olor a maderas de Oriente, música chillout, lucecsitas y muchas plantas. Cada persona que entra no deja de decir “que cosas lindas”, “me quiero llevar todo”. Me comentan que les da miedo entrar, porque en el local hay cosas tan lindas que piensan que tengo precios elevados pero es todo lo contrario, justamente a lo que apunto es a tratar de tener los precios al más bajo costo para que todos tengan la posibilidad de tener su casa linda. Dedico mucho tiempo eligiendo lo que pongo en mi local porque tiene que ser accesible, lindo y de buena calidad, mando a fabricar mi propia línea textil y home spray lo que hace que los costos bajen aún más.

¿Cuáles son tus objetivos de cara a los próximos años?

Este año abrí mi tercer local muy cerquita de los otros, “Carolina Brusa Deco & Kids”, apuntando a la decoración infantil y con los mismos proveedores. Esto es un desafío que me divierte y me llena de alegría porque mis tres hijas participan, eligen, aportan ideas, opinan y eso lo disfrutamos mucho y nos une aún más.

Mi objetivo es seguir creciendo, abriendo más locales en CABA y Zona Norte.

Datos de contacto:

Instagram:@carolinabrusa.home

Dirección: 25 de mayo 309 - San Isidro

Belgrano 333 Galeria Queen’s Village local 7 - San Isidro

@carolinabrusadecokids 9 de julio 433 - San Isidro

Celular: 1160517171