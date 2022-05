Carolina Cerrotti Coach Nutricional

CREDITO CARAS

¿Cómo podemos vivir mejor?

Haciendo consciente tu cambio alimentario.

En este taller trabajaremos en aumentar la conciencia sobre tu comportamiento con la comida. Profundizaremos en el “cómo” y el “por qué” elegimos según y qué alimentos. Identificaremos porque hago lo que hago y para qué. Adquirirás herramientas para aprender a relacionarte con la comida desde el autocuidado y la compasión, dejando a un lado la ansiedad, la frustración y la culpa. El hambre emocional deriva en sentimientos de culpa y ansiedad.

Las emociones están estrechamente relacionadas con la alimentación. En muchas ocasiones, cuando no contamos con las herramientas necesarias para gestionar nuestras emociones, autoimponemos la responsabilidad de solucionar nuestro malestar a los alimentos que ingerimos. Les responsabilizamos de aliviar nuestra ansiedad, disminuir nuestra tristeza o frustraciones. Otorgamos a los alimentos el peso de confortarnos. A largo plazo la relación que desarrollamos con la comida altera nuestro equilibrio mental, y da lugar a la culpa y a la ansiedad.

Para PODER lograr disfrutar plenamente de la comida HAY QUE HACER CONSCIENTE EL CAMBIO

Y prevenir comportamientos poco saludables y desarrollar una mejor relación con los alimentos que ingerimos.

Lo que trataremos en este taller es:

Cuándo es necesario mejorar la relación con la comida ? Señales que lo indican.

Factores que han podido influenciar nuestra manera de relacionarnos con la comida.

Los diferentes “tipos de hambre” y cómo integrarlos en nuestro día a día.

El hambre emocional como una herramienta más de gestión emocional.

Herramientas prácticas de Autoconocimiento.

Beneficios del Taller que vas a lograr.

Entender la dimensión del comportamiento alimentario (pensamiento-emoción-acción) y su influencia en nuestra toma de decisiones sobre la alimentación y como queremos vivir.

Por qué las dietas y el control de la alimentación no funcionan y si un cambio de hábitos.

Aprender a tener una mirada más amorosa y compasiva hacia nuestro comportamiento alimentario.

Aprender a identificar tus necesidades y aumentar tu autoconocimiento.

Identificar los errores más comunes a la hora de querer mejorar nuestra alimentación diaria. El autoboicot.

El taller es para ti si...

Sientes que la comida te controla y has perdido el poder de elección

Te has obsesionado y has probado cientos de dietas que no te han funcionado.

Deseas comer de forma más consciente y dejar de hacerlo desde las emociones.

Quieres mejorar tu relación con la comida y mejorar tu salud alimenticia

Si te sentís identificada con el siguiente listado si es para Ti.

El taller se dictará vía plataforma Zoom el día sábado 11 de Junio a las 10 am horario Argentina. Duración 2 horas.

+Info en instagram en soycarocerrotti o via WhatsApp +5493416156822.-