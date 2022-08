CREDITO CARAS

Carolina, ¿cómo fueron los inicios de este proyecto?

Me formé como Profesional en el Instituto de Fotografía de Nueva York 2017, fundando luego mi marca Carolina Isaac Fotografía en 2019. Me especialicé en fotografía de recién nacidos conocido como (Newborn), incorporando fotografía de maternidad a partir de 2021.

Esta labor que tanto me apasiona, curiosamente inicia en mi infancia cuando soñé con ser Médica Pediatra. Las vueltas de la vida hicieron que varios años después me reencontrara con esta pasión, quizás no como Médica pero sí ligada a este sentir.

Mi especialización la he realizado con los mejores mentores de esta rama, este trabajo requiere de constante entrenamiento y capacitación, sobre todo en la manipulación de un neonato (Recién Nacido).

El proyecto de maternidad surgió en plena pandemia, es un desafío, querer que tengan el poder de una experiencia única, captar un momento tan especial y sorprendente de su vida.

¿Cuáles son las características y la finalidad de realizar estas sesiones fotográficas?

La responsabilidad y seriedad que me destacan, hacen que mi mayor valuarte y objetivo sea reflejar ese momento inolvidable que perdurara para toda la vida en la familia.

Como fotógrafa la seguridad del bebé es mi prioridad. Destacar la belleza natural de ellos es la finalidad de este estilo, estas sesiones se realizan entre los días 7 y 15 de nacidos (a término).

El resultado son tomas irresistibles, amor, ternura, sentimientos y emociones que quedarán para siempre en el recuerdo de cada familia. Las sesiones son pensadas y planeadas para cada bebé.

A lo largo de la sesión de maternidad, buscamos la excelencia en capturar ese milagro con mucho compromiso. Cada clic tiene como objetivo proporcionar un retrato único e inolvidable para cada mujer embarazada, que comienza desde la producción de maquillaje y peinado, luego el desarrollo de looks modernos y femeninos, hasta la dirección de posicionamiento frente a las cámaras.

Brindo un servicio integral, con un gran equipo, para que la producción no sea solo un ensayo fotográfico, sino que sea una experiencia completa.

¿Qué objetivos tienes de cara a los años venideros?

El desafío a futuro es poder ser una referente a nivel local y nacional como Fotógrafa de recién nacidos y maternidad y soñar con derribar fronteras hacia el mundo. Sería un honor que mi arte trascienda.

Datos de contacto:

Posadas, Misiones

Facebook e Instagram: @Carolina Isaac Fotografia

+54 3764 270022

Mail: [email protected]