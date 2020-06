Centro Gynestetic Salud y Estética: ¡La Incontinencia de Orina no debe afectar su calidad de vida!

La molesta perdida de orina que aparece ante esfuerzos como la tos, estornudos, gimnasia, risa, tiene solución, no debe ser tolerada. Contamos con métodos para corregirla y es importante esto se conozca; este mes se celebra la Semana Mundial de la Incontinencia (24 al 28 de junio). Semana de información y concientización para vivir mejor. Las terapias de kinesiología funcionan, pero últimamente se han desarrollado nuevas tecnologías que mejoran resultados; el láser vaginal o más reciente la silla de electromagnetismo dan satisfacciones no invasivas e indoloras que ya están al alcance de todos. Ya no es la cirugía el único camino.

Como expertos y pioneros en Argentina en tratamientos de alta tecnología, y con más de 5 años de experiencia con el Laser Vaginal FEMILIFT® , ahora hemos incorporado la revolución mundial del tema: el electromagnetismo: EMSELLA® llegó a Argentina. EMSELLA® es un SILLON donde el paciente con Incontinencia y/o trastornos de la sexualidad simplemente se sienta vestida/o, relajada/o, y leyendo, escuchando música o viendo TV recibe su tratamiento de 30 minutos, dos veces por semana durante un mes.

Absolutamente indoloras las ondas magnéticas recomponen la anatomía y función del piso pelviano, mejorando todos los tejidos curando así la incontinencia ante los esfuerzos que mujeres que estuvieron embarazadas y que muchos hombres con problemas prostáticos hoy sufren. Ya las secuelas del embarazo no deben padecerse más. Ya los trastornos que la menopausia trae al área genital tienen soluciones efectivas y sencillas. La vergüenza que ocasiona estos problemas limita las consultas. El desconocimiento de las soluciones con que hoy contamos para ofrecerles debe terminar. La solución NO ES UN PAÑAL de ninguna manera.

Estos revolucionarios tratamientos de Calidad de Vida lo utilizan miles de hombres y mujeres en todo el mundo con resultados asombrosos en muy pocas semanas. Como se dijo, la revolución de EMSELLA no solo aplica a Incontinencia sino también en trastornos de la sexualidad la que se ve mejorada en ambos sexos mejorando deseo, satisfacción y potencia sexual. Unir terapias con Laser y Electromagnetismo hacen una ecuación de potenciación magnifica.

EMSELLA® es de los tratamientos médicos que más se habla en el mundo hoy y ahora YA LA TIENEN EN ARGENTINA.

En nuestro centro Gynestetic Salud y Estética ya tenemos disponible esta tecnología pues como siempre Calidad de Vida es la orientación absoluta de nuestro pensamiento. Queremos hacerte conocer todas estas novedades y comprometidos con los objetivos de la Semana Mundial de la Incontinencia, sin dejarnos limitar por el distanciamiento social obligatorio vigente por COVID-2, brindamos durante todo este mes servicio gratuito de Vídeo Consultas Informativas OnLine para que la distancia no sea un escollo y para confirmar que ayuda y calidad de vida la pueden obtener con nosotros.

