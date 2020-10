CG Carteras: un compromiso con el medioambiente

En la época en que Carolina Gammariello estudiaba Diseño de Indumentaria quiso comprar una billetera y no encontró en su Salta natal una de diseño como deseaba. “Recorrí toda la ciudad e incluso varios sitios de internet, y nada. Así fue como me pregunté qué pasaría si hacía una billetera que fuera funcional y, a la vez, tuviera un buen diseño. Vi una enorme oportunidad y un hueco en el mercado que aproveché. Desde muy pequeña me gustaba siempre vender e intercambiar cosas, por lo que vencí mis miedos y me largué a aplicar diseño en productos de marroquinería”, recuerda sobre los comienzos de CG, su marca de marroquinería que comenzó hace ocho años.

- ¿Qué tipo de productos ofrece CG?

Tenemos carteras, billeteras, mochilas, riñoneras, entre otros. Todos fabricados en cuero cruelty free y, la mayoría, biodegradable. Vendemos tanto por mayor como por menor y hacemos envíos a todo el país.

- ¿En qué se inspira para hacer cada una de sus nuevas creaciones?

No hay una fórmula o una inspiración específica a la hora de realizar un diseño. A veces, me inspiro en tendencias, otras veces en gustos personales y hasta en vivencias. Me encanta jugar con texturas y colores creando piezas únicas y exclusivas, femeninas y transgresoras, sin dejar de lado la funcionalidad, la mayoría de las veces atemporales.

- ¿Los modelos de empresas de moda internacionales son un buen disparador creativo?

Si, claro, lo son al inicio de las temporadas. Luego se va readaptando a la moda de Argentina. Muchas veces, la vanguardia llega tarde y, a veces, las bajadas de diseño son mucho más sutiles.

- ¿Los materiales que utiliza los elige personalmente?

Los materiales los escogía personalmente mientras se podía. Ahora, en pandemia, nos manejamos comprándolos online.

- ¿Qué tiene en cuenta al elegir esos materiales?

Lo primero a tener en cuenta a la hora de escogerlos es la calidad, el grosor fundamentalmente y que sean resistentes y de fácil limpieza. Otro de los puntos a tener en cuenta es que vaya con la onda de lo que queremos crear. Allí jugarán un roll importante los colores y las texturas que usaremos en las temporadas.

- ¿El diseño es a partir de un material o el proceso es el inverso?

Depende. Todo siempre fluye. Hay veces que, a partir de un material, nos dejamos llevar y creamos algo porque ya, de entrada, nos gustó el material. Y hay otras veces que se diseña teniendo en cuenta la morfología, es decir la forma del producto. Luego se va jugando con combinaciones. El proceso creativo va variando día a día y de producto a producto. A mí, las ideas me surgen como un torbellino y en segundos tengo cómo cinco variantes y combinaciones. No entiendo bien cómo, pero es una fuerza especial que brota sin parar y nacen cosas increíbles. Por ahí me preguntan cómo lo hago y porque me es tan sencillo y, la verdad, es que es algo inexplicable, me siento bendecida.

Datos de contacto : Cel.: (+549387) 586 0282 - www.gammariello.com.ar - IG: @cgcarteras