Changeconsultas: sentirse mejor está solo a un click

A los doce años, la Counselor Especialista en Desarrollo Personal, Coach Ontológica y Equinoterapeuta María Luján Figueroa ya tenía en claro su vocación: la ayuda al prójimo. “Recuerdo aún el momento que le pedí a mi madre que me comprará la primera enciclopedia de psicología familiar, libro que, por cierto, aún conservo. Al recibirme sentí la necesidad de continuar nutriéndome de conocimientos para ser una eficaz herramienta facilitadora de mis consultantes”, María Luján nos cuenta que dona parte de sus honorarios a una fundación que rescata caballos del maltrato animal porque “el respeto no es solo hacia las personas sino una forma de ser en el mundo”.

¿Qué es el counseling?

Los consultores psicológicos acompañamos a las personas a transitar sus crisis vitales de un modo diferente. El counseling, por su parte, es una profesión de ayuda en sí misma y con un marco teórico propio. Trabajamos desde la higiología, desde tres dimensiones o prácticas; la prevención de los problemas interrelacionales deshabilitantes, la facilitación de los conflictos emocionales y la promoción del crecimiento personal y social, que es favorecido por el vínculo facilitador.

¿Cómo encara este acompañamiento?

Mi forma de acompañar parte de una mirada humanista, ajustada a un modelo de recursos integrativos multidimensionales que buscan ese encuentro único entre consultante y consultor, basado en la aceptación plena del ser humano.

¿Qué acciones llevó a cabo para dar a conocer que todos pueden tener acceso a un proceso de counseling y difundir la profesión y sus beneficios?

Junto con otra colega tomamos la decisión de crear y promover la campaña que denominamos “Agosto mes de concientización del counseling”, en la que difundimos la profesión. También por y para ello cree Change en diciembre de 2018, un lugar de consultas en línea de counseling y coaching al alcance de todos, utilizando todas las formas de comunicación posible.

¿De qué manera ayudaron las redes?

Siempre pensé en lo limitante que era para algunas personas acercarse a mi consultorio, no solo por la distancia, sino muchas veces por el apremio y la voracidad del tiempo, el tránsito o el trabajo. Además, mis consultantes no solo se mudaban de ciudad, sino también de país y los continuaba acompañando en sus nuevos lifestyle y sus aventuras, utilizando las herramientas de comunicación online como WhatsApp, Facebook, Zoom o cualquiera que estuviera a su alcance.

Fue allí que me pregunté por qué solo brindarme con personas con las que ya nos conocíamos, por qué no poder acompañar en sus angustias y elecciones o todas las emociones que se presentan en lo cotidiano a cualquier persona que lo deseara. ¿Porque privarnos de la oportunidad de conocernos? Realmente, era un desafío profesional muy grande. No sabía si iba a poder lograr la atmosfera adecuada donde poder transmitir mi aceptación incondicional y mi empatía; pero finalmente me atreví, y lo logré.

¿Qué significó Change para usted y sus consultantes?

Change es la oportunidad de transitar el cambio y ser acompañado de manera psicoemocional. Me brindé completa a este nuevo espacio, y junto con mis consultantes la distancia se hizo invisible; éramos dos seres en un encuentro único y genuino, totalmente integrados en este vínculo abierto a la escucha y abierto al Ser.

Hoy, Change sigue creciendo, convocando a profesionales de diferentes disciplinas que nos muestran otros modos de ayuda emocional a través de los vivos en Instagram, que replico en las diferentes redes. Y en unos meses más voy a estar lanzando webinar sobre temas diversos, dirigidos al público en general, y otros bajo la modalidad de capacitación a profesionales del Counseling y el Coaching.

