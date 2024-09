Claudia García: ¿Existe el destino?

CREDITO CARAS

Desde la astrología entendemos que los planetas nos van invitando a conectar con distintas energías, no es casual que una persona que siempre se dedicó a las ciencias exactas de repente sienta interés por el mundo del arte, o alguien absolutamente científico comience a curiosear en la parte esotérica… ahora bien, si los tránsitos planetarios ya están marcando y definiendo nuestro futuro desde el momento en que nacemos, ¿hasta qué punto existe el libre albedrío? ¿Hasta qué punto somos realmente nosotros los que elegimos? ¿O todo este tiempo fueron los planetas que nos estuvieron guiando y marcando el camino a seguir?

Dicen que los planetas no obligan, sino que inclinan. Cuando hacemos una Revolución Solar no podemos predecir con exactitud lo que le va a suceder a la persona durante todo ese año. Podemos hablar del clima, por decirlo de alguna manera; después la persona será la que decida qué precauciones o qué camino tomar según ese clima. Por ejemplo: si decido ir de vacaciones a una playa y el pronóstico dice que lloverá toda la semana, yo elijo si voy igual y llevo paraguas, o puedo elegir otro destino. Con los planetas sería algo así: podemos saber que este año Saturno nos va a poner ciertas limitaciones en el área laboral; yo voy a elegir si intentar hacer el esfuerzo por superar esas pruebas, o rendirme y buscar otro tipo de trabajo donde no me sienta limitada. Que después los límites y las responsabilidades pueden volver a surgir, ese sería otro tema. Un año con un tránsito de Neptuno por nuestra casa 7 puede indicar confusiones en el área de la pareja, idealizar a una persona, un romance que parece ser lo mejor del mundo, hasta que se cae el velo trayendo una desilusión. Tal vez ya sabiendo esto lo tomamos de otra manera, no significa que no nos enamoremos, pero ya estamos advertidos de lo que puede llegar a suceder. Con estos ejemplos vemos que de repente los planetas nos pueden ir marcando ciertas tendencias, pero en definitiva nosotros vamos eligiendo un camino. Salvo que creamos que elegimos este camino, cuando en realidad ya estaba determinado que sería ese el que íbamos a elegir, porque ese camino es el que nos iba a llevar a cumplir nuestro destino. Todas son teorías… Con el diario del lunes todo es más fácil, y si uno empieza a mirar hacia atrás en su vida, buscando cómo estaba el cielo en determinados momentos de su vida, ahí podemos ver con claridad que las cosas que elegimos, en algún punto estaban marcadas por los astros. Uno no deja de asombrarse al ver que el año en que una persona se casa, se separa, se muda, cambia de trabajo, pasa una crisis existencial, todas esas cosas lo vemos claramente cuando levantamos el mapa astral de ese momento. Entonces, ahí uno tiende a pensar que esos acontecimientos de alguna forma ya estaban marcados al momento en el que nacimos.

Pero, por otro lado, entiendo que no sirve obsesionarse mirando todo el tiempo por dónde están los planetas y sentirnos condicionados por ellos. Muchas veces me llaman para preguntarme ¿Qué tengo que hacer? Escuché que Mercurio está retrógrado, ¿es buen momento para cambiar el auto? O ¿qué está pasando en el cielo? Estos días me sentí más cansada que nunca… y la realidad es que no siempre vamos a estar cansados porque hay luna llena, o porque un planeta esté haciendo un aspecto duro a nuestra carta natal y no siempre que mercurio o cualquier otro planeta esté retrogradando signifique que nos tenemos que quedar inmóviles, sin hacer nada.

Cuando empecé a estudiar astrología, todas las mañanas al levantarme veía cómo cada planeta iba “tocando” mi carta natal, tratando de ver con anticipación cómo sería mi día. Lo mismo cuando empecé con tarot; cada día sacaba una carta para ver con qué energía se presentaría la jornada. De a poco fui entendiendo que no está tan bueno todo el tiempo estar tratando de saber lo que va a suceder, y es lo mismo que le digo a las personas que vienen a la consulta… no está bueno que cada decisión que tengan que tomar vengan a hacer una lectura de tarot. Es cierto que nos va a orientar, a brindar un panorama de cómo nos puede ir, pero de ninguna manera entregar la decisión a las cartas, dejar de decidir y que las cartas nos digan lo que tengamos que hacer. Por supuesto que me pongo muy contenta cuando alguien vuelve a la sesión diciendo que la ayudé mucho en la última consulta, o que encontraron paz después de la lectura, pero cuando dicen “sucedió tal cual lo dijiste con las cartas”, ahí es donde vuelve mi pensamiento: entonces, ¿se puede predecir el futuro? Y sinceramente, no lo sé… Entiendo que hay cosas que podemos ver a través de una lectura de tarot, podemos pronosticar ciertas cosas a través de una revolución solar, pero decir con exactitud lo que puede pasar ¡me parece mucho! Porque, entonces, ¿cuál sería el sentido de todo esto? ¿Qué sentido tendría nuestra vida, nuestro día a día si en realidad sólo somos marionetas del destino? ¿Si sólo estamos siguiendo un guión y creemos que estamos improvisando?

A veces también pienso que existen realidades paralelas, que una parte de mi Yo se quedó en otro lado, que una parte de mi Yo eligió otro camino y sigue viviendo en otra realidad, con otras elecciones, con una vida completamente diferente. Y, en definitiva, siempre arribo a una misma conclusión: sea lo que sea que elijamos, sea que decidimos o no, sea que exista el libre albedrío o sólo sea una trampa o una mentira en la que creemos, la realidad es que la historia tiene el mismo final para todos. La historia termina para todos igual, el día que dejamos este cuerpo, o ahí termina o ahí empieza, eso es algo que tampoco sabemos, y en definitiva ya sería otro tema para seguir conversando otro día.

Pero como conclusión, quería decir que más allá que creamos o no en el destino, en otras vidas, en la vida después de la muerte, lo más importante es aprovechar cada día al máximo, disfrutar todo lo que podamos, porque como ya dije: ya sabemos cómo termina la historia.

Para contactarte con Claudia:

Whatsapp: +54 9 291-4270412

Instagram: claudia.garcia_astrologia

https://www.instagram.com/claudia.garcia_astrologia/