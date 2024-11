Coach Andrea Álvarez

CREDITO CARAS

Andrea, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Cuando tomé la decisión de ser Coach, venía de una ciencia dura como la Ingeniería en Sistemas y estaba liderando un grupo de 80 personas. Quería encontrar herramientas qué me permitieran ser un “buen líder”, aquel que sabe inspirar, guiar y motivar a un equipo para alcanzar sus objetivos tanto personales como profesionales. Además, me motivaba crear un entorno laboral en el que las personas se sintieran valoradas, escuchadas y apoyadas para dar lo mejor de sí mismas.

Con estas premisas, me inscribí y comencé a cursar mis primeros meses en la formación de Coaching Ontológico. En ese momento mi “para qué” estaba en ayudar a otras personas. Con el correr de los meses, me di cuenta qué primero era necesario transitar un camino de transformación personal antes de acompañar a otros. Necesitaba mirarme, reconocerme, aceptarme, diseñarme y cambiar aquello de mi vida ya no me hacía sentido.

¿Qué es el Coaching Ontológico?

El Coaching Ontológico es un proceso de acompañamiento y transformación personal que se centra en la forma en que interpretamos el mundo, a nosotros mismos y a nuestras experiencias. Es una profesión comprometida con la expansión del potencial personal, organizacional y social; brinda herramientas para que las personas se transformen y se conviertan en la mejor versión de sí mismas.

¿Por qué una persona solicita una sesión de Coaching?

Porque siente qué algo no está funcionando en su vida y no sabe cómo hacerse cargo de ello. Reconoce que necesita a alguien que la ayude, alguien que sea un mejor observador que sí misma, alguien que la acompañe en este proceso, un Coach Ontológico.

¿De qué manera un Coach acompaña a una persona en las sesiones?

Mi enfoque se centra en trabajar con el "ser" y permite a las personas cuestionarse sus creencias, juicios y formas de relacionarse con los demás, así como desarrollar nuevas perspectivas y habilidades para enfrentar los desafíos de la vida, desde un enfoque más consciente y responsable.

¿De qué se tratan tus sesiones de Coaching?

Mis sesiones de coaching son espacios qué diseñé para acompañar a las personas en procesos de transformación, a través del aprendizaje y del autoconocimiento. Busco explorar la forma en que la persona interpreta y se relaciona con su entorno, y cómo esa visión impacta en sus emociones, pensamientos y acciones.

Datos de contacto:

Instagram: @coaching.andreaalvarez

Celular: 1135154455