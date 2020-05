Coach Mariana Gometz: “Nuestras creencias y valores van formando nuestro camino en la vida y nos guían hacia nuestro destino”

“Creo en que todos tenemos dentro nuestra la capacidad para generarnos el bienestar que deseamos, sólo que a veces nos cuesta creernos ese poder o conectar con él. Mi trabajo consiste en que el consultante retome ese poder personal, explorando sus creencias, valores, fortalezas y limitaciones, para poder conocerlas y, si fuera necesario, resignifcarlas, mirarlas con otra comprensión para que no sean un obstáculo”, le comenta Mariana Gometz a Caras. Para la coach, hay un poder increíble en conocer nuestros valores y también en cambiar nuestras creencias limitantes por creencias potenciadoras. A través de las sesiones, ella busca sacar el máximo potencial de cada consultante para que pueda encontrarse con su mejor versión en este camino. “El pasado no lo podemos cambiar, pero la historia que nos contamos sobre eso sí”

“Nuestras creencias y valores van formando nuestro camino en la vida y nos guían hacia nuestro destino. Fruto de la reinterpretación que hacemos en las sesiones, el consultante es capaz de tomar nuevas decisiones y comprometerse en un proceso de cambio y aprendizaje, avanzando hacia sus objetivos, desplegando su potencial, hasta conseguir esos resultados buscados”, remarca la emprendedora. “Las acciones que tomamos a diario están íntimamente relacionadas con la manera en que nos observamos a nosotros mismos y observamos el mundo.”

¿Qué es el coaching y para que se utiliza?

El Coaching es una disciplina que, orientada a expandir autoconciencia y autoconocimiento, acompaña a una persona a llegar a un lugar deseado, a estar donde quiera estar. Se basa en la capacidad que tenemos los humanos para crear nuestra propia realidad mediante la forma particular que tenemos de observar e interpretar el mundo, y a nosotros mismos. Esta interpretación la hacemos a partir del lenguaje, que no solo sirve para describir lo que nos rodea sino también para generar nuevas realidades. Se aplica en diferentes áreas de la vida: laboral, social, personal, familiar, financiera, espiritual, salud, relaciones (con los demás o con uno mismo), estudios, vocación. El coaching trabaja produciendo cambios en el tipo de observador que la persona está siendo para que la perspectiva se amplíe, en cualquier tema de su vida que lo inquiete.

¿Cuáles son las metodologías y modalidades de las sesiones?

Las sesiones se llevan a cabo en conversaciones individuales que duran 50 minutos. Mediante preguntas transitamos el camino hacia tu propio bienestar. Yo hago las preguntas y el control total de la sesión lo tenés vos, que sos quien sabe sobre tu propia vida y bienestar.

Ponemos foco en las palabras, pensamientos, emociones y corporalidad, trabajando cada aspecto a favor del objetivo. Las conversaciones ahora las hacemos sólo online, pero trabajo virtualmente hace tiempo con excelentes resultados. Mi consultorio queda en la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Crespo. Se pueden tomar sesiones sueltas, sin embargo, para poder sostener el cambio de observador, sugiero tomar al menos 6 sesiones seguidas (una por semana) y luego espaciarlas o finalizar. Esto es lo que llamamos "proceso de coaching".

El proceso total de coaching no suele durar más de 2/3 meses, ya que no genera dependencia y la idea es que la persona se lleve el aprendizaje para poder luego aplicarlo a otro caso de su vida, sin necesidad de volver al Coach. ¡Además, existen descuentos por contratar paquetes de varias sesiones por adelantando!

¿Qué clase de coaching realizas? ¿Qué beneficios tiene el mismo?

Me baso principalmente en el Coaching Ontológico y Sistémico, y también sumo otras disciplinas en las que me formé: Constelaciones Familiares, Reprogramación de Creencias, Consciencia Cuántica, Inteligencia Emocional, Tangoterapia, si fueran necesarias. Mi compromiso es con el bienestar de la persona, con lo que el consultante viene a buscar y no con las técnicas.

El Coaching tienen innumerables beneficios, entre los principales :

Transitar el camino con aceptación

Aumentar el amor propio y la autoconfianza

Generar aprendizajes que te permitan estar siendo quien querés ser

Mejorar tus relaciones

Tener conversaciones productivas

Aprender a diferenciar entre lo que podés cambiar y lo que no

Conectar con tu propia motivación y compromiso

¿Cómo fueron tus comienzos en la actividad?

Hace más de 10 años, cuando no estaba conforme con casi nada en mi vida, después de años de echar culpas afuera, me surgió una pregunta: “¿Qué pasaría si yo misma cambiara?” Así me embarqué en una intensa búsqueda de crecimiento personal y autoconocimiento mediante un proceso de Coaching.

Al poco tiempo me empecé a sentir mejor, comencé a fluir y a estar en sintonía con la vida, y fueron apareciendo resultados diferentes: en mí misma, en mi hogar, en mis relaciones, en mi trabajo y vocación. Lo que cambió fue mi completa actitud ante la vida. Me volví responsable de lo que siento y pienso en cada momento. Y un día elegí sentirme bien. Y elegí pensar bien, de mí, de los demás, de mis circunstancias actuales y de los hechos pasados. Decidí reconciliarme con todo, aceptar, perdonar y agradecer. Poder decir que sí cuando quiero decir que sí, y decir que no cuando quiero decir que no.

Supe que cada vez que emito (o recibo) una opinión, puede faltar muchísima información y entonces esa opinión no es una etiqueta inamovible ni una verdad absoluta, es algo subjetivo correspondiente a un momento, y nada más. Entendí que yo puedo elegir a quién darle autoridad para opinar sobre mí y a quienes no. Parece obvio, pero años viví confundiendo opiniones y prejuicios con verdades inamovibles y no me hacía bien, me limitaba. Me enamoré de mi nueva vida y tuve la idea de acompañar a otros a sentirse mejor, como me acompañó a mí, en su momento, mi Coach, y empecé a estudiar diferentes disciplinas para poder lograrlo.

Descubrí magia en entender que siempre hay una manera diferente de interpretar lo que estoy viviendo, porque todos somos distintos observadores de una misma realidad que no existe con independencia de quien la observa, entonces si yo veo algo determinado, alguien que fue criado de otra forma, en otro lugar, o con otros valores y creencias puede ver algo totalmente diferente.

Todos podemos cambiar la forma particular que estamos teniendo de observar el mundo y que no nos acerca a los resultados que queremos. Te invito a que concretes tu primera entrevista virtual sin cargo. Allí podrás consultarme lo que necesites y veremos en conjunto la posibilidad de comenzar un proceso de Coaching ajustado a tus necesidades, sueños y deseos.

Conoce más en www.marianagometz.com o en sus perfiles de Instagram, Facebook y YouTube

Para contacto: Lic. Mariana Gometz- Coach de desarrollo personal // mariana@marianagometz.com.