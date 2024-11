Cómo dejar de vivir para los sueños de los demás para vivir los sueños propios

CREDITO CARAS

1. ¿Qué te llevó a emprender tu propio camino?

La idea surgió de mi propia historia, me sentía estancada, desbordada, frustrada, y buscaba un nuevo desafío. Desde hace tiempo, sentía una desconexión con las expectativas que otros tenían para mí y con el estilo de vida que llevaba. Mi necesidad de vivir con un propósito que me mueva, me motive y me de vida y autonomía me llevó a buscar algo más profundo. Así nació mi emprendimiento, un espacio para empoderar a mujeres que, como yo, desean hacer cambios reales y no conformarse con menos de lo que realmente desean para sus vidas.

2. ¿Cómo nace la idea de ofrecer una mentoría de transformación para mujeres?

Yo soy Licenciada en Sistemas y Coach Ontológico y Ejecutiva. Trabajé 20 años en empresas del mundo IT liderando equipos, en el medio tuve mi propia empresa y aprendí mucho, pero sentí que quería un nuevo desafío, tener mi negocio digital de desarrollo personal para vivir de mi propósito acompañado a las personas a que brillen. Mi proceso de transformación fue bastante solitario por lo que quise crear un espacio seguro donde mujeres que están pasando por lo que yo ya pasé, pudieran estar acompañadas, potenciar sus habilidades y descubrir todo su potencial. Mi experiencia me permite darles herramientas para gestionar su mentalidad, emociones, planificación y liderazgo, aspectos esenciales para que logren la vida que desean y merecen.

3. ¿Por qué es importante encontrar y vivir con propósito?

Vivir con propósito no solo le da sentido a cada día, sino que también potencia nuestras verdaderas pasiones y fortalezas. Cuando una mujer encuentra su propósito, su vida cambia en todos los aspectos: experimenten mayor energía, claridad y satisfacción personal. A través de mi mentoría, mi misión es que cada mujer que acompaño encuentre ese propósito que impulsa su vida hacia un camino lleno de significado y satisfacción y se anime a vivir de él para que brillen.

4. ¿Cuáles son los miedos, desafíos y creencias limitantes que suelen aparecer?

Los miedos y las creencias limitantes son compañeros inevitables en este viaje. Surgen pensamientos de duda de lo que somos capaces, miedo al fracaso y al que dirán. Enfrentarse a ellos es esencial para poder avanzar y construir un cambio sostenible en el tiempo. En mi proceso de mentoría, abordamos estos desafíos con herramientas prácticas para que cada mujer pueda identificarlos, desafiarlos y, finalmente, liberarse de ellos para construir su camino superando los obstáculos internos.

5. ¿Qué diferencia a tu mentoría de transformación personal de otros?

Este espacio lo diseñé especialmente para mujeres que sienten un dolor profundo y urgente de cambiar, aquellas que necesitan una solución clara, rápida y efectiva para retomar el control de sus vidas. Uso mi metodología basada en mucho desarrollo personal, capacitación y mis experiencias personales y profesionales. Me enfoco en desarrollar una mentalidad fuerte, una gestión emocional inteligente y una planificación efectiva para que logren resultados reales y tangibles desde el primer día.

6. ¿Qué resultados puede esperar una mujer al finalizar tu mentoría?

Al terminar mi mentoría, las mujeres se sienten más empoderadas, con claridad sobre sus objetivos y un sentido de propósito renovado. Ellas empiezan a brillar y a vivir con pasión lo que les permite estar motivadas y disfrutar de su día a día.

Para poder lograr que tus sueños se hagan realidad es fundamental que trabajes en tu desarrollo personal para poder transitar tu camino de transformación hacia la vida que deseas.

Cecilia Oreglia Coach de Reinvención Profesional. Te acompaño a salir del piloto automático para tener una vida con propósito. IG @ceciliaoreglia.coach

Testimonios:

Mi nombre es Ana Salazar, NeuroCoach, y estoy emocionadisima de compartirles mi experiencia con la mentoría de Cecilia Oreglia! Desde el primer día, ha sido un acompañamiento poderoso, lleno de claridad, propósito y ¡mucha dopamina! Tener una guía me ha permitido lograr metas diarias que me acercan cada vez más a mi gran objetivo.

https://www.instagram.com/anasalazarcoach/

Me llamo Celeste Gonzales y soy líder del equipo de ventas de Arbel Campana. Cuando conocí a Ceci, yo no tenía organización, mi vida era un caos, tenía mucho por hacer y nada llevaba a cabo y desde que comencé su mentoría pude lograr gestionar mis tiempos, mis emociones y logré sentir que podía avanzar. Fue una bendición conocerla porque además es una excelente persona.

https://www.instagram.com/arbellcampana/

Mi nombre es Tatiana Esperon y desde que empecé a trabajar con Ceci, he experimentado una transformación profunda en mi manera de organizarme y de priorizar. Ahora puedo distinguir con claridad lo urgente de lo importante, lo que me permite actuar de forma más efectiva y alineada con mis metas. Cada sesión ha sido una fuente de inspiración. Tu presencia en mi vida ha sido clave en mi proceso de transformación.

https://www.linkedin.com/in/tatiana-esperon-ba7440127/

Mi nombre es Florencia Torres soy Coach de Empoderamiento Femenino y Autoestima y recomiendo 100% los servicios de Cecilia Oreglia ya que me dió las herramientas para conseguir mayores ventas. Me dió claves para organizar mi negocio y mis finanzas lo que ayudó mucho en mi desenvolvimiento, crecimiento profesional y económico. Trabaja muy profesionalmente y da un trato humano y personalizado.

https://www.instagram.com/florencia_torres_coach/