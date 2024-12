Cómo disfrutar las fiestas sin estrés, según Yanina Chiarenza

CREDITO CARAS

Yanina Chiarenza es una experta en coaching y bienestar, y una de sus especialidades es ayudar a las personas a gestionar sus emociones en momentos de alta presión, como las fiestas de fin de año. En esta entrevista, nos comparte sus recomendaciones para atravesar esta temporada sin caer en el estrés ni los conflictos emocionales.

Las fiestas pueden generar mucho estrés, ¿qué nos recomendas hacer para sobrellevar esta época del año?

Las fiestas pueden ser complicadas para muchas personas, ya que no siempre tienen el mismo significado para todos los miembros de una familia. Si le sumamos el estrés del final de año, el cansancio acumulado y las expectativas sociales, podemos llegar a diciembre con poca energía y mucha irritabilidad. Para minimizar el impacto, lo primero que te recomiendo es planificar con tiempo. Anotá todos los detalles: las compras, los menús, las actividades, y distribuilos a lo largo de la semana. Esto te permitirá evitar la ansiedad de las corridas de último momento. Además, podes delegar algunas tareas para aligerar la carga. La organización es clave, y te aseguro que funciona.

¿Qué otra herramienta puede ayudarnos a reducir el estrés durante esta temporada?

Otra herramienta fundamental es ajustarse al plan que estableciste. Esto te dará una sensación de control, ya que muchas veces el estrés viene de sentir que no podemos manejar las múltiples obligaciones que se nos presentan. Organizarte no tiene un costo extra, más allá de dedicarle un rato de tiempo y paciencia, y te ayudará a sentirte contenido y menos sobrepasado.

Muchas veces las fiestas también generan dilemas sobre lo que queremos hacer y lo que sentimos que debemos hacer. ¿Cómo lidiar con esto?

Ese es un tema común, especialmente cuando las fiestas implican interactuar con personas con las que no tenemos una relación tan fluida o armoniosa. El primer paso es hacer claridad interna sobre lo que realmente querés hacer y lo que sentís que "debés" hacer. Hacete preguntas como: ¿Es importante para mi pareja ir a la casa de su familia?, ¿Qué tan mal me sentiría si no fuera a un lugar específico?, ¿Es realmente una obligación estar con ciertas personas? Estas preguntas te ayudarán a poner en balance tus deseos y tus responsabilidades. Una vez que tengas claro lo que sentís, comunica tu postura con empatía. Hablar abiertamente con tu pareja o familia te aliviará, y podrás manejar las emociones de manera más consciente y menos desgastante.

El fin de año también es momento de hacer balances. ¿Qué nos recomendás para no caer en la frustración?

El tema de los balances puede ser una fuente de frustración para muchos, porque a veces no alcanzamos las metas que nos habíamos propuesto. Mi recomendación es que no te enfoques solo en los resultados. En lugar de pensar que el año no fue como esperabas, reflexioná sobre el proceso. Y para que el 2025 te encuentre mejor posicionado, te sugiero que fijes metas claras, alcanzables y realistas. Podés hacer metas a corto, mediano y largo plazo. Es importante que las metas no sean tan grandes o imposibles de cumplir, ya que esto puede generar frustración. Si algo no sale como esperabas, podrás reformular tu plan, pero nunca abandones la meta. Establecer metas es una forma de orientar nuestro cerebro hacia el futuro, transformando sueños en posibilidades concretas.

A veces, el exceso de actividades y emociones puede sobrepasarnos. ¿Cómo manejamos las emociones cuando nos sentimos desbordados?

Si sentís que tu gestión emocional te está superando, lo más recomendable es buscar ayuda. El coaching es una excelente herramienta para manejar este tipo de situaciones. Si necesitas un acompañamiento más personalizado, puedo ayudarte a través de sesiones de coaching. En el coaching, trabajamos juntos para reorganizar tus emociones y entender mejor lo que te está sucediendo, para que puedas tomar decisiones con claridad. Podés conocer más sobre mis sesiones en mi página web www.yaninachiarenza.com.

Finalmente, ¿qué mensaje te gustaría dejar para las personas que se sienten abrumadas por la temporada festiva?

Mi mensaje es simple: no te olvides de vos mismo en medio del caos de las fiestas. Es importante encontrar tiempo para vos, para descansar, para poner límites y, sobre todo, para disfrutar de lo que realmente te hace bien. Las fiestas no tienen que ser sinónimo de estrés, sino una oportunidad para conectar con tus seres queridos y con vos mismo. Te deseo unas felices fiestas y un 2025 lleno de metas claras y realizables.

Conclusión

La gestión emocional es clave para poder atravesar las fiestas con paz y bienestar. Siguiendo los consejos de Yanina Chiarenza, podemos reducir el estrés, evitar los conflictos innecesarios y prepararnos para el año que comienza con una mentalidad enfocada y positiva. Si sientes que necesitas acompañamiento para este proceso, no dudes en consultar sus servicios de coaching emocional.

Para más información:

Instagram: @yaninachiarenza

Web: www.yaninachiarenza.com