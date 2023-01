Como elegir tu Cirujano Plástico

CREDITO CARAS

Por estos tiempos y con el fácil acceso a todo tipo de información a través de internet, contamos con esta herramienta a la hora de evaluar y decidir con quién vamos a tomar una consulta para evaluar la posibilidad de realizarnos una cirugía plástica reconstructiva y estética.

Como siempre intento transmitir, y no tengo dudas de ellos, la mayoría de las veces lo que falla es la consulta médica previa en consultorio y no la cirugía en quirófano. Un fallo de comunicación entre el paciente y el médico especialista puede llevarnos a un resultado que no era el deseado, y esto no quiere significa que la cirugía no fue realizada de manera correcta sino porque no se dejaron en claro lo que es posible realizar en quirófano vs nuestras expectativas.

Por eso es tan importante la consulta previa, que es el primer y gran importante primer paso a realizar.

¿Cómo elegimos con quién tomar la primer consulta?

Ante todo, es fundamental que el médico sea Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

¿Cómo se llega a ser especialista?

Para ser Cirujano Plástico, luego de ser graduado en medicina, uno de las maneras es ingresar y hacer residencias o concurrencias en servicios de Cirugía General para luego ingresar en post grados en Cirugía Plástica.

Todo este proceso de formación, desde que se ingresa a la Universidad y hasta finalizar lleva aproximadamente 11 años de estudio en total, como mínimo.

Luego de obtener el título de especialista, mi recomendación es que haya realizado una certificación en alguna sociedad nacional o internacional.

¿Cómo puedo saber si un especialista está certificado?

Existen sociedades donde especialistas se agrupan y, quienes formamos parte, para acceder a la misma hemos sido y somos evaluados anualmente.

Para saber si un profesional forma parte de alguna de estas sociedades, se puede ingresar a las paginas oficiales de las mismas, como por ejemplo la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica SACPER; también existen Regionales, como por ejemplo la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires SCPBA; y también hay muchas a nivel internacional como por ejemplo la Sociedad Americana de Cirugía Plástica ,entre muchas otras.

Pertenecer a una de ellas, nos brindará el indicio de que el profesional se mantiene activo y actualizado.

¿Quiénes forman parte del equipo del cirujano plástico que voy a elegir?

Es importante saber quiénes acompañan al médico cirujano plástico: la experiencia y formación del anestesista y otros médicos ayudantes que componen el equipo médico, el tiempo que llevan trabajando juntos logrando buenos resultados, responde a lo más importante sobre este punto.

¿En qué clínica me realizará la cirugía el Cirujano que voy a elegir?

Ademas de la formación a la que hicimos referencia anteriormente, no es menor el lugar en donde se realizan las cirugías.

El centro médico o clínica deber estar habilitado por el Ministerio de Salud, debe contar con cuidados necesarios y correspondientes para el post quirúrgico inmediato y de mayor complejidad según el tipo de cirugía.

Hay centros que son reconocidos a nivel nacional y podemos estar tranquilos en este sentido.

Estos interrogantes básicos te ayudaran a tomar la mejor decisión.

