¿Cómo hago para empezar a atraer clientes?

CREDITO CARAS

Por eso, en esta nota, me gustaría contarte las herramientas que utilizo para que mi trabajo y mis servicios lleguen realmente a las personas adecuadas.



Primero, es importante entender que el foco tiene que estar puesto 100% en ese objetivo, en atraer los clientes que siempre quisimos tener.

Esto quiere decir, que si nosotros aceptamos todas las propuestas que se presentan, bajamos los precios para cerrar proyectos y aceptamos hacer cosas que no queremos hacer, estaríamos dando el mensaje exactamente opuesto.

Y eso no quiere decir que no amamos lo que hacemos pero, muchas veces, eso limita nuestro impacto en lugar de potenciarlo. Si no aprendemos a ENFOCAR bien todas las ideas y ganas.



Partiendo de esa base, nuestro punto de partida debería ser la búsqueda de un servicio SIMPLE, CLARO y con un valor ACORDE.



SIMPLE en cuanto a las etapas que plantiemos; si son más de 2, es probable que ya estemos generando un mareo en el cliente y poco se entienda el porqué de esos bloques.

También se aplica a todas las descripciones que hagamos; qué incluye, qué no incluye, los entregables, las condiciones, etc. La realidad, es que lo que anhelan ellos es que nosotros podemos cumplirles su sueño, y poco importa todo lo que hagamos para llegar hasta ahí, sino la meta en sí. Entonces, MIENTRAS MÁS SIMPLE, MEJOR.



CLARO para llegar directo a la necesidad del otro y evitar malos entendidos y sorpresas No deseadas a futuro.

Esto implica, por ejemplo, utilizar un vocabulario de igual a igual. No todo el mundo entiende nuestro vocabulario técnico y, a veces, suele ser un motivo por el cual no nos elijen ya que no nos entienden.



Y ACORDE debería ser el precio en relación a nuestro servicio. Ni muy caro, ni muy barato, ni descuentos, ni rebajas. Esto es tan importante como todo lo anterior, ya que es la parte donde el cliente se termina de definir, por sí o por no. No es tarea fácil ponerle un valor a lo que hacemos, por eso es necesario estar conscientes y con confianza.



Luego de enfocar toda esa energía en crear un servicio importante, simple, claro ya podemos salir al mercado con algo firme y seguro.



Hoy hay muchas maneras para mostrarnos a nuestro público, por lo que te sugiero que estudies lo estudies bien para saber qué medio prefieren ellos.



En mi caso, elijo el marketing digital mostrando mis servicios en Redes Sociales, webs, prensa, etc. Aunque siempre estoy abierta a conocer nuevas formas!



¡Espero que alguna de mis experiencias te pueda servir y logres atraer tu cliente ideal. Para cuidar de tu tiempo, trabajar menos y mejor!

¡Paciencia y manos a la obra!

Vanesa Schüttenberg

Diseñadora de Interiores

Tel +54 9 2996 276 999

Instagram @schut.studio

@temporarios.schutstudio