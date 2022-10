CREDITO CARAS

Nanu Mica, ¿cómo fueron los inicios en lo relacionado al mundo espiritual?

Conectate en Paz surgió hace más de 10 años, en la búsqueda personal de sanar una enfermedad y comprender muchas cosas de mi vida que hasta ese momento, no tenían sentido las cargaba con malestar, sufrimiento y dolor. Estaba cansada de hacerme tantos estudios, de estar siempre enferma, de visitar médico tras médico y sentirme cada vez peor.

Uno de esos años mi hermana me había regalado un CD de meditaciones, nunca había escuchado, ni leído sobre ello. Empecé a escucharlo y noté que encontraba momentos de paz y calma. Comenzaron a llegar a mi vida personas que me hablaban del "mundo espiritual", de una sanación que iba más allá del cuerpo físico, algo que hasta este momento, para mí, era desconocido y hasta me generaba miedo. Sin embargo me sentía atraída de una manera increíble a aprender más de todo eso, algo dentro de mí ya se había despertado y no podía hacer de cuenta que no estaba. Desde ese momento cada día que pasaba era una nueva oportunidad para conocer mi interior.

Llevo todo este tiempo formándome en más de 10 técnicas complementarias, he tenido la bendición de encontrar grandes maestros y maestras en todas las formaciones que he hecho dentro y fuera del país, a los que les estaré eternamente agradecida. De la misma forma que a todos mis pacientes, que me han abierto su corazón y me han dado la oportunidad de ver milagros increíbles en sus vidas, a quienes he acompañado, pero ha sido absoluta obra de ellos poder conseguirlo a través de estas herramientas de sanación.

¿Qué brinda Conectate en Paz al público?

Es un espacio que fue creado para mirar nuestras heridas, conocernos y sentirnos. Donde brindo y comparto todas las herramientas que he aprendido y utilizado en mi misma para sanar, crecer, empoderarme, perdonar y amar más. Es un espacio para que puedas aceptar aquellas cosas que no se pueden cambiar, pero si se puede aprender de ellas. Las sesiones se pueden realizar a distancia o presencial, porque el espacio que se genera en la sesión es un “lugar en tu interior” al que yo te acompaño a llegar, para encontrar lo que estás buscando: paz, fuerza, entendimiento, sanación, etc.

¿Cuáles son las técnicas que desempeñas?

Las técnicas que utilizó son Biodescodificación, Regresión al útero y a vidas pasadas, apertura de registros akáshicos, constelaciones familiares, lecturas de aura, reprogramación simbólica, sanación del árbol genealógico, entre otras. También he desarrollado productos naturales que se entregan en un kit y te ayudan a realizar tu proceso de armonización y sanación en casa.

Mi objetivo es ser un puente de aprendizaje para que estas herramientas puedan acompañarte siempre sin generar ningún tipo de dependencia. Y que puedas co-crear tu libertad emocional para ser feliz y conseguir tus metas.

Datos de contacto:

WhatsApp: +5493518560061

Instagram: @conectatenpaz.nanumica

Facebook: Conectate en Paz