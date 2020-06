“Conocer lo que comemos y hacer buenas elecciones de alimentación conduce a un impacto positivo en la vida de las personas”

Paula Ferreyra ayuda a sus clientes a cambiar sus hábitos de alimentación y por ende a mejorar su calidad de vida. La Licenciada en Nutrición es oriunda de Resistencia, Chaco y se ha especializado en diversas problemáticas ligadas al plano alimentario con la finalidad de brindar un servicio del más alto nivel. Hoy desde su espacio hablan con Caras y nos cuentan como ha sido este camino hasta la actualidad.

“Las nutris de la clínica nos enseñaban la importancia de la educación alimentaria y la personalización de cada plan alimentario. Allí conocí el concepto de la bioindividualidad. Esto me permitió tener un panorama más amplio del trabajo realizado en consultorio y me despertó mayor interés”, recuerda Paula sobre su experiencia en la Universitat de València (España) donde ha realizado prácticas profesionales. Luego de su viaje, la profesional fue formando un criterio y actualizándose permanentemente en el campo nutricional. Actualmente, ella atiende en su consultorio y se desarolla como nutricionista del ministerio de desarrollo social de la provincia de Chaco.

“Comencé a trabajar en un programa con población vulnerable, donde realizo educación alimentaria en acompañamiento a la asistencia alimentaria que se brinda. Esto me permitió acercarme a la realidad que vivimos en la provincia y aportar desde mi lugar mi granito de arena, que fue en parte lo que me ayudo a decidir estudiar esta carrera”, destaca Ferreyra sobre como ayuda a combatir las problemáticas de alimentación que afectan a su provincia natal.

¿Qué servicios ofreces a tus pacientes y en que se destacan?

Incentivo al cambio de hábitos para mejorar la calidad de vida y sentirse mejor. Establecemos objetivos en conjunto que sean medibles y alcanzables, esto es clave para la motivación del paciente. La educación alimentaria es un pilar del servicio, enseño a comer para que una vez que alcancen sus objetivos continúen alimentándose de forma consciente y saludable. Todo es personalizado, cada paciente es un caso único, lo que es saludable o aconsejable para uno, puede no ser para otro.

Acompaño y guío al paciente de forma continua en el proceso de mejorar sus hábitos alimentarios. Busco que deconstruyan y reconstruyan los conceptos aprendidos sobre alimentación y nutrición y que se lleven un aprendizaje para toda la vida. Además, realizo análisis de la composición corporal, a partir de una estimación con balanza de bioimpedancia o con el método ISAK (protocolo internacional para la valoración antropométrica). La antropometría es un complemento ideal en la consulta si el objetivo es optimizar la composición corporal.

A través de este, podemos evaluar las diferentes masas del cuerpo, cuantificar la masa adiposa, masa muscular, masa ósea y otros parámetros útiles para plantear objetivos claros y realizar un plan de alimentación personalizado. Esto cobra relevancia cuando hay objetivos vinculados al deporte.

¿Cuáles son los beneficios de una buena alimentación? ¿Como influye en nuestra vida diaria?

Conocer lo que comemos y hacer buenas elecciones de alimentación conduce a un impacto positivo en la vida de las personas. Los beneficios a nivel salud, rendimiento y anímicos son increíbles. Los resultados serán diferentes de acuerdo con el momento en el que empiece la persona y sus objetivos. Pero no hay dudas de que te sentís mejor, con más vitalidad, más ganas, motivado para seguir.

Como influye en la vida diaria depende de cada persona, algunas pacientes, a la semana de empezar el plan alimentario, se sienten mucho mejor anímicamente y ven cambios simples como poder jugar con sus hijos sin cansarse o no fatigarse subiendo las escaleras en el trabajo.Pero repito, esto es personal, un deportista también ve cambios en su rendimiento o una estudiante en su rutina diaria.

¿Qué consejos les brindás a las personas para que puedan lograr grandes resultados?

El hecho de que tomen la decisión de mejorar es un paso importantísimo. Yo hago hincapié en que los puedo guiar y acompañar pero la responsabilidad es de ellos, cuando visibilizan los cambios también la responsabilidad es 100 % de ellos, yo soy solo una ayuda. Les recomiendo paciencia, compromiso y convicción. Por eso también es importante identificar los pequeños triunfos que van logrando en el camino del cambio de los hábitos. Porque les da motivación. Mejorar el 1% diario puede lograr grandes cambios, hay que ir de a poco, de forma progresiva.

¿Cuáles son las modalidades y metodologías de las consultas?

Actualmente estoy realizando solo consultorio online. Si bien en mi provincia podemos dar turnos presenciales con un protocolo de prevención a seguir, me parece que es momento de continuar cuidándonos y esperar un poco más. Voy a volver a la modalidad presencial pero no por ahora.

Además, la atención online no se diferencia mucho de la presencial porque es totalmente personalizada.

Para iniciar, envío 2 formularios que necesito que el paciente me complete, en donde me cuenta sobre su alimentación y los hábitos que tiene actualmente.

Realizamos una videollamada para conocernos y analizar esa documentación, luego desarrollo un plan de alimentación personalizado donde establezco los pasos seguir para lograr los objetivos que busca, siempre con un constante asesoramiento. A muchas personas les preocupa como realizar el seguimiento porque están acostumbradas a pesarse en la balanza y les sorprende que yo no lo haga. No utilizo la balanza común y el peso por si solo ya no es un parámetro que yo considere importante. Además, el peso varía diariamente entonces la balanza termina siendo un elemento inútil.

El seguimiento lo realizamos con videollamadas, son muy personales y depende de los objetivos que tuvo cada paciente y lo que necesita en ese momento, hacemos educación alimentaria y despejamos dudas. Con quienes tienen objetivos de optimización de composición corporal, complementamos el seguimiento con fotos y medidas que puedan tomar en su casa con mi asesoramiento.

¿Qué has aprendido en este tiempo de profesión?

Aprendí que lo más importante es escuchar al paciente y trabajar en conjunto. Se necesita compromiso de los dos lados para lograr resultados. Que es importante continuar estudiando de manera permanente ya que el trabajo es sobre la salud de las personas y la evidencia científica se va actualizando. Que hay que luchar contra los conflictos de interés de la industria alimentaria.

Además, que es importante informar y ayudar al paciente a formar una visión crítica para que pueda discernir sobre la información que hay de nutrición en redes y televisión, que abunda y abundan también los conflictos de intereses detrás. Es importante seguir los valores que uno tiene.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Ver lo contenta que se va la gente del consultorio, hace que quiera continuar perfeccionándome para poder seguir viendo esto. El cambio en las personas, el aprendizaje tanto del paciente como mío. El poder informar y educar sobre alimentación donde la desinformación es alarmante.

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram.

Para contacto: Paula Silvana Ferreyra - Licenciada en Nutrición (MP 5183) // Tel: 0362-154739338 // nutricionpaulaf@gmail.com.