Conversaciones con la Lic. Carolina Molina: Psicoanálisis Vincular y el Cambio en la Subjetividad

CREDITO CARAS

¿Cuál fue la inspiración o el momento decisivo que te llevó a elegir tu especialidad en el campo de la psicología?

La Psicología es una ciencia que estudia en general el sufrimiento humano, el funcionamiento del aparato psíquico. El Psicoanálisis, no es lo mismo, es un estudio artesanal que se va realizando con el paciente caso por caso. Mi elección por el Psicoanálisis Vincular en el área clínica, donde me dedico desde hace más de 16 años, surgió de haberlo experimentado personalmente y haber visto resultados transformadores en mis pacientes. Esta perspectiva no solo se centra en el sujeto singular y su inconsciente, sino también en las dinámicas relacionales y los inconscientes que operan en esas interacciones.

¿Podrías compartir con nosotros la gama de servicios de apoyo psicológico y terapias que ofreces?

Mi trabajo se enfoca en consultorio privado e instituciones, abarcando desde terapia individual hasta trabajo con parejas, familias y grupos. Utilizo distintos dispositivos para traer la presencia del "otro" en la terapia, como en los análisis de pareja donde resolvemos conflictos presentes en ese "entre". También facilito talleres temáticos que complementan el trabajo individual sin reemplazarlo.

En términos de desarrollo y crecimiento, ¿Cómo visualizas tu profesión en los próximos años?

Cada sociedad y época genera sus propios desafíos y malestares psicológicos. En la era de la inmediatez, veo una búsqueda de respuestas rápidas que calman temporalmente pero no transforman profundamente al individuo. El Psicoanálisis Vincular se revela efectivo en estos tiempos de cambios tecnológicos y sociales, donde los vínculos atraviesan crisis y transformaciones.

Con tantos profesionales en el área, ¿Qué consideras que te hace única en tu enfoque terapéutico y cómo te destacas entre tus colegas?

Mi valor radica en aceptar y aprender de las diferencias teóricas y prácticas entre los profesionales. Cada uno tiene una mirada única y un enfoque particular para abordar el sufrimiento humano. No creo en enfoques binarios sino en manejar la complejidad para acceder a la singularidad de cada paciente.

Reflexionando sobre tu trayectoria profesional, si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo, ¿hay algo que cambiarías o abordarías de manera diferente?

No cambiaría nada. Cada experiencia profesional ha sido un escalón en mi crecimiento personal y profesional, fortaleciendo mi seguridad y convicción en mi práctica actual.

Para más información:

Instagram: @lic.carolinamolina

WhatsApp de consultas: 351 599 4408