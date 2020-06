Eugenia Grigera es cosmetóloga profesional y es la creadora de una línea cosmética diseñada a la medida de cada persona. Hoy ella charla con Caras, nos cuenta sobre sus inicios y remarca la importancia de cuidar nuestra cosmética. “Me motiva crear conciencia sobre la importancia los cuidados de la piel, manteniendo nuestra esencia y herencia, porque eso nos hace únicas”, destaca Eugenia que fue docente antes de encausar su vida a esta profesión.

En la actualidad, la cosmetóloga se sigue perfeccionado y nos comparte su nuevo proyecto. “He estudiado y sigo perfeccionándome en esta profesión que amo. Realicé un cambio trascendental en mi vida hacia el vertiginoso, pero apasionado mundo del emprendedurismo. Con mucha dedicación creé mi línea cosmecéutica, EUGENIA GRIGERA”.

¿En qué consiste tu línea y de qué productos disponen?

Se trata de una línea diseñada a medida de cada persona, sin sustancias nocivas, ya que seleccionamos con cuidado cada ingrediente y activo. Son productos con acción terapéutica y pocos conservantes, por lo que, sus ingredientes actúan de forma activa y efectiva sobre la piel, consiguiendo los mismos resultados que algunos tratamientos médicos, sin llegar a ser invasivo.

¿Cuál consideran que es su diferencial como marca?

Mi compromiso es asesorarlas en su compra en forma activa y constante. Hay un universo infinito de productos para utilizar en el rostro, pero ¿cuál es el indicado para cada tipo de piel? ¿qué cantidad deben ponerse? ¿en qué orden se utilizan?

Es importante entender esto a la hora de realizar una compra de cosméticos y es en este punto en el que me gusta actuar. Muchas veces comenzamos a cuidarnos y nos llenamos de productos que realmente no sabemos si son los indicados e incluso podemos dañar a la piel sin darnos cuenta. Cuando me preguntan sobre los cuidados de la piel, me gusta hablar de buenos hábitos y de un cuidado integral. No se trata solo de usar los mejores productos o realizarme mil tratamientos. El primer paso para mejorar nuestro aspecto es CONOCER nuestra piel.

¿Como es la metodología y modalidad de venta y consulta?¿Hacen envío a todo el país?

Contamos con una tienda online, desde la cuál realizamos envíos a todo el país. Esta tienda está diseñada especialmente para que puedan vivir una linda experiencia de compra, con información detallada de cada producto, sus beneficios y forma de uso. También contamos con una plataforma dentro de la tienda, donde pueden acceder a una sesión virtual y recibir un asesoramiento personalizado.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que obtenés del trabajo?

Poder trabajar en forma independiente y apasionada de lo que me gusta, no tiene precio. Ser independiente, es un compromiso enorme, y trato de organizar mi día, para que sea productivo, además de disfrutarlo.

Al final de cada día, me dedico a contestar todas las consultas. Es muy gratificante, poder interactuar con ellas, logrando ese feedback, que para mí, es muy importante mantener siempre. No sólo al comenzar con el asesoramiento y durante la compra, sino en el momento justo, en que comienzan a disfrutar de los resultados.

Conoce más en www.eugeniagrigera.com o en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto : Eugenia Grigera – Cosmetóloga profesional // Cel.: + 54 9 1140705151 // eugeniamariagrigera@gmail.com.