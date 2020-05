Daniel Gambartte es una persona con gran reconocimiento a nivel mundial. En esta charla con Caras, el profesional nos cuenta cómo ha sido precursor en América de una técnica única a nivel global que permite, a través de la toma de conciencia de emociones, sanar diversas enfermedades y conflictos de estrés inconsciente que afectan a los seres humanos: la Biodescodificación. “Comencé haciendo mis primeras consultas en el 2008 para ya al año siguiente realizar mis primeras conferencias y talleres. En éste tiempo, me aboque a difundir los conocimientos científicos de la Descodificación Biológica y haciendo conferencias por aquella época en ambientes más reducidos”, remarca Daniel sobre sus inicios.

Especializado en diversas disciplinas como Hipnosis Eriksoniana, Medicina China, Interpretación de las letras, Simbolismos del lenguaje corporal y PNL (Programación Neuro Lingüística). Se especializó en París (Francia) en la Escucha Activa Erratum del Inconsciente, siendo su especialidad y método principal, ésta última actividad, que hoy utiliza cuando se pone en acción con su propia metodología personal para descodificar la enfermedad y en una sala con concurrencia masiva.

“Descodificar es traducir en un lenguaje más claro un mensaje que está encriptado, cristalizado, congelado e impreso en un cierto campo de nuestra mente subconsciente”, nos comenta Gambartte quien hoy brinda la Master Class para miles de personas de manera presencial, los seminarios de formación y también poniendo a disposición su contenido a través de su canal de YouTube.

Daniel es el actual director del Instituto Argentino de Descodificación Biológica, una academia en la que ya se han formado más de 10.000 profesionales que divulgan los conocimientos que él les ha enseñado. “Es habitual contar en nuestros seminarios y cursos con médicas /cos, psicólogos/as, psiquiatras y profesionales de diferentes áreas de la salud”, destaca el maestro instructor internacional.

¿Hace cuánto que te dedicas a la descodificación biológica y cómo fue que llevaste estos conocimientos y prácticas a un ámbito masivo?

Tomé conocimientos en Francia sobre varias disciplinas, entre ellas, la más relevante para mí que fue La Psicobiología y Nueva Medicina Germánica de las cuáles se derivó la rama; Descodificación Biológica. Soy investigador y divulgador de la ciencia hace años, enseño y capacito a alumnos en Descodificación Biológica de los Síntomas y/o Dolencias. Comencé a difundir ésta Ciencia en 2009 en Argentina y el resto de América. En ese entonces nadie conocía esta información, salvo unos pocos en otros países.

Al principio bauticé a mis conferencias con el nombre de "Descodificación Celular", luego cuando comencé con los seminarios, lo bauticé con el nombre de Descodificación Biológica de los Síntomas y/o Dolencias. Hoy muchos de mis alumnos recibidos (más de 10.000 que se formaron en mi instituto), sumado a la gente que me visualiza por plataformas digitales, han titulado a mis conferencias subidas YouTube con el nombre de Biodescodificación.

¿Qué sucede en las aclamadas Descodificaciones en vivo que se ven en You Tube ?

En el año 2012 surgió una fuerte intuición que me advirtió sobre los posibles resultados de sanación psicofísicos que se podrían experimentar en las personas en un ámbito de exposición absoluta, con cámaras filmando, grabando y en ambientes grandes como el teatro.

Percibí que éste desafió podría ser determinante para sanar y así lo descubrí. Me animé a hacer algo que nadie haría y fue llevar a cabo la demostración en público de una descodificación práctica, rápida, intuitiva, basada en mis propias experiencias de consultas y con el recurso de mi técnica y percepción en función de mejorar el efecto de liberar emociones ocultas con el factor sorpresa del lenguaje de la palabra y sentar un precedente único: vencer "las barreras del que dirán" en un teatro totalmente repleto de gente que en definitiva, según mi experiencia, es la presión coercitiva del medio (la amenaza) que ejerce la mayor de las influencias en todas las enfermedades.

Así fue como pude crear de mi autoría la idea constructiva de "Las Descodificaciones en Vivo” que se pueden ver y escuchar en YouTube con más de 5000 vídeos de conferencias. Las mismas están disponibles en múltiples idiomas y tienen llegada a muchos países. Ellas han sido subidas, replicadas y editadas por diversas cuentas que absorbieron el contenido de nuestro propio canal, siendo hoy referencia para todos los que estudian y aprenden sobre esta nueva ciencia.

La idea desafiante fue demostrar una metodología muy particular en personas con enfermedades usando como mapa de ruta o GPS el mismo síntoma y/ dolencia de la persona en la sala, para revelar el código que produce su estrés inconsciente y que cuenta el mismo cuerpo. En las “Descodificaciones en vivo" trato de demostrarme con una clara intención: ir al grano de forma rápida y descodificar éstos códigos biológicos. Me baso en la búsqueda del lenguaje emocional oculto que la persona no ha descargado, lo que no ha contado a nadie; el significado metafórico del acontecimiento vivido.

Para sorpresa de todos, sucede finalmente lo conmovedor. Al producirse dicha revelación para su consciencia y en relación con la conexión que logró el participante con su interior, claramente puede comprender y trascender ahora esa emoción escondida que provocaba el síntoma o más de ellos.

Mirá su video:

¿Qué es la descodificación biológica y cuáles son sus beneficios?

La descodificación biológica es el desciframiento de la ejecución de un programa genético celular. Descodificar es traducir a un lenguaje más claro un mensaje que está encriptado, cristalizado, congelado e impreso en un cierto campo de nuestra mente subconsciente.

Este mensaje es un código biológico regido por un lenguaje interno de corto texto en palabras que generan emociones precisas y que afectan a órganos precisos. Estas emociones son el anclaje subjetivo de la mente subconsciente que reacciona ante acontecimientos emocionalmente incontrolables, inesperados y significativos para el individuo.

Un ejemplo es una separación afectiva, una pérdida irreparable, una gran ofensa, un insulto inesperado, un despido, una traición, la muerte de un familiar, una ruina económica, un abuso, una violación o un diagnóstico médico fatal.

Estos conflictos mencionados pueden producir picos de sobre estrés y enfermedad. Luego de la toma de consciencia del individuo, el conflicto que provocaba su enfermedad pasa a otro nivel superior de consciencia, resolviéndose con la comprensión del programa biológico (enfermedad) y la compasión del mismo. De esa manera, se puede rescatar la piedra que calló mal (la vivencia metafórica) y que como código se encuentra alojada en el campo cuántico vehiculado por las células.

Ahora el individuo puede hacer llevadero su conflicto y desapegarse completamente de él transformando sus emociones. Se comprende que la solución ha sido satisfactoria y percibida como perdurable en el tiempo, siendo que se ha tomado “verdadera consciencia” celular.

Los beneficios, luego de realizar los seminarios, asistir a las conferencias o a las consultas, son esencialmente trascendentes por el hecho de que existen cambios radicales a nivel espiritual, psíquico, emocional y físico, siendo éstos estados totalmente verificables. Los seminarios son presentaciones introductorias para gente interesada, no sólo en tomar éste valiosísimo conocimiento científico orientado a un nuevo y revolucionario concepto sobre las enfermedades, sino también para personas interesadas en utilizar la Descodificación biológica como herramienta propia de curación y aprender cómo descodificar una enfermedad.

El entendimiento del mecanismo es base de esta ciencia ya que es necesario que el individuo tome conciencia de que enfrentará un nuevo modo de vivir y de sentir y que experimentará un cambio fundamental en su vida.

También, se pondrán de relieve transformaciones inesperadas proyectadas desde su inconsciente en su propia biología y la comprensión de poseer una herramienta adicional para su vida, la de su familia y cualquier ser humano que necesite descodificar su síntoma. Esto será tanto para mejorar la calidad de su funcionamiento biológico como para brindar este conocimiento a personas allegadas a su entorno.

Mas allá de sanar cualquier tipo de enfermedad conocida, lo más movilizador son los cambios que se producen luego de la curación a raíz de la descodificación biológica. Estos cambios son determinantes y de gran magnitud para la familia y el entorno social que le rodea en función del cambio de consciencia.

¿Cómo y por qué nos enfermamos ?

Nos enfermamos por un estrés psíquico y/o físico. Todas las enfermedades son disparadas por el cerebro. En el caso de estrés psíquico, las emociones específicas que lo causan tienen su origen en una necesidad no satisfecha de alimentación, reproducción, defensa del territorio primitivo, valorización, comunicación, identidad y pertenencia.

Estos son los conflictos biológicos arcaicos (memorias de supervivencia) que afectan a humanos y animales por igual. Por esa razón, cualquier insatisfacción de experiencias emocionales significativas que provoquen sobre estrés, harán que el propio cerebro baje ese pico a la biología, produciendo alguna enfermedad en algún órgano preciso.

El cerebro no distingue entre un estrés psíquico y físico, real o imaginario. Cada órgano del cuerpo quiere satisfacer su función: alimentarse, atrapar oxígeno, evacuar, reproducirse, procesar líquidos, protegerse, comunicarse etc.

Si quiere comer y no puede (porque no hay alimento real) escasea la comida por un tiempo, en un plazo determinado se produce un shock y luego la enfermedad, al igual que si tenemos miedo de no poder alimentarnos o alimentar. Si éste es el caso y no podemos encontrar una solución voluntaria a ese miedo (a no poder alimentar) se producirá el mismo shock y aparecerá también la "enfermedad".

¿Qué tipos de enfermedades se pueden descodificar?

Cualquier síntoma y/o dolencia se puede descodificar con la toma de consciencia que ya lleva implícita la acción en sí misma sobre cualquier enfermedad. Incluso aquellas en las que se había pensado que no se podían tratar.

Es posible trabajar sobre dolencias como el cáncer, constelaciones esquizofrénicas, lupus, hipo e hipertensión, diabetes, tiroiditis, obesidad, depresión, bruxismo, leucemia, artritis, esclerosis múltiple, colesterolemia, e incluso el sida (HIV), etc. Este etcétera comprende, felizmente, la posibilidad de trabajar sobre cualquier enfermedad o dolencia conocida.

¿Cuáles son las modalidades y metodologías de aprendizaje y a quién está dirigido el seminario?

Los seminarios son de 10 días consecutivos con Certificación Internacional. Comienza desde las 9.30 a 18 horas y constan de un primer Nivel Teórico-Científico, con Formación Profesional Intensiva de 6 módulos y un 2 Nivel Avanzado de Prácticas.

Los cursos son presenciales y ONLINE sin ningún requisito previo y están dirigidos tanto a futuros facilitadores que quieran aprender a aplicar la metodología a nivel profesional , como a profesionales de la salud, facilitadores holísticos, amas de casa, entre otros. Se puede realizar desde cualquier parte del mundo.

A su vez, contamos con el aval del Instituto Argentino de Descodificación Biológica y estamos dirigidos también a personas que quieran aplicar en forma personal la metodología para sí mismo y/o para su entorno social y familiar.

Están nuestras puertas abiertas para aquellos que quieran colaborar y representar a nuestro instituto. Es habitual contar en nuestros seminarios con médicas /cos, psicólogos/as, psiquiatras y profesionales de diferentes áreas de la salud. Ellos han tomado los cursos y formaron equipo en IADB (Instituto Argentino Descodificación Biológica).

Contamos con un equipo profesional de colaboradores que asisten , enseñan y atienden en consulta. Como también nos representan en el mundo miles de nuestros alumnos difundiendo los conocimientos aprendidos.

La metodología de la descodificación biológica es una ciencia paradigmática que se viene incorporando como un valor agregado indiscutible a cualquiera de estas profesiones. En cualquier circunstancia en que se atiende a un consultante con una enfermedad, el requisito es traer consigo un diagnóstico médico y el compromiso de firmar un legajo para que siga el curso de sus tratamientos médicos, aparte de aconsejar seguir con los mismos.

El fundamento de la Descodificación de los síntomas y/o Dolencias es netamente científico, comprobable y demostrable en la práctica, tal como ha sido hecho por los principales eruditos en la materia, a través de varios años de investigación y desarrollo. Hoy me siento agradecido y honrado por colaborar desde mis experiencias e investigación.

Considero que estoy en permanente formación y aprendizaje, no solo de ésta apasionante ciencia , si no de las distintas disciplinas científicas que pude ir incorporando con los estudios y corroborando a lo largo de mis sesiones experimentales para descodificar.

Soy un ser que está especialmente interesado en avanzar en lo científico y cada vez con más experiencias para seguir difundiendo con esmero y a nuestros semejantes, el conocimiento adquirido directamente de mis consultas y revelaciones que se me presentan en cada una de ellas.

¿En qué países estás realizando los seminarios y conferencias?

Las ciudades de países donde realizo mis conferencias y seminarios son: Los Ángeles, California (USA); Madrid, Valencia, Barcelona (España); Cancún, Guadalajara, Ciudad. de México, Querétaro, Monterrey, Mérida (México) y Buenos Aires, Rosario (Argentina).

La gente que llega a mis seminarios lo hacen por referencias de haber visualizado y escuchado mis conferencias en teatros que se suben a YouTube. Precisamente cuando hago las "Descodificaciones en Vivo", aunque cabe aclarar que existe una diferencia entre un encuentro de 2 horas para descodificar y sanar y un seminario de formación y capacitación.

Podes visualizar sus contenidos en su canal de YouTube.

Conoce más en www.iadb.com.ar o en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto: info@iadb.com.ar // danielgambartte@outlook.com