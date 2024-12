Gianna Estética: El espacio que combina ciencia, belleza y bienestar personal

CREDITO CARAS

Charlamos con Giuliana Damato, la apasionada emprendedora detrás de Gianna Estética, un espacio que combina su formación en kinesiología y cosmetología con el propósito de brindar bienestar y belleza a sus pacientes. Giuliana nos compartió su inspiradora historia, desde sus inicios hasta cómo logró convertir su consultorio en un lugar donde cada detalle está pensado para que quienes lo visitan se sientan cómodas, cuidadas y felices.

1. ¿Por qué consideras que el cuidado personal es esencial en la vida cotidiana, especialmente para las mujeres que llevan una vida activa como madres y emprendedoras?

Personalmente, hacer actividad física a diario, me despeja, vuelvo renovada, es un momento en el día en el que sólo pienso en lo que estoy haciendo (running en mi caso). Quienes son emprendedores me entenderán, nuestra cabeza piensa en nuevos tratamientos, productos, promos, etc, etc las 24hs del día.

Y en cuanto a belleza, lo cual AMO, muchos tratamientos me los hago yo, ¡pero de vez en cuando voy a otros lugares para que me mimen! Importantísimo permitirnos ésto!

2. ¿Cómo lográs equilibrar el exigente trabajo de ser madre y llevar adelante un emprendimiento como Gianna? ¿Qué aprendizajes te ha dejado este doble rol?

Gracias a Dios tengo mi familia que me apoya muchísimo, cuidan a mi hija cuando trabajo, y entre el jardín y el cuidado de ellos, puedo día a día hacer lo que más amo.

Siempre que uno haga lo que ama, lo que le hace sentir bien, se puede. Y es fundamental tener personas alrededor que crean en vos y te motiven a seguir adelante.

3. Siendo kinesióloga, fisiatra, cosmiatra y cosmetóloga, ¿cómo combinás tus conocimientos para ofrecer un enfoque integral en los servicios de Gianna?

Cómo Lic kinesiología y Fisiatría, me baso en todo lo que aprendí durante la carrera en materias como fisiología, anatomía, histología. Entendiendo cómo funciona el cuerpo humano, puedo entender mucho más fácil todo lo demás. En el Diplomado en Cosmetología Internacional, pude especializarme aún más, en piel, en diferentes tratamientos faciales para ofrecerles a mis pacientes.

4. ¿Qué fue lo que te motivó a crear Gianna? ¿Cómo nació la idea y qué significó dar ese primer paso?

El primer día de facultad conocí a Ana, también Kinesióloga, con ella formé una amistad hermosa que aún perdura. Un día nos planteamos la idea de dedicarnos a la estética, y rápidamente lo concretamos. De nuestros nombres Giuliana + Ana= nace GIANNA.

Ella luego por cuestiones personales regresó a su pueblo, y quedé yo a cargo del consultorio. Gianna no estaba en mis planes, y hoy se volvió el proyecto que me motiva todos los días a ir por más!

5. ¿Qué representa Gianna en tu vida, tanto a nivel personal como profesional? ¿Cómo quisieras que las personas perciban tu estética y sus servicios?

Gianna representa felicidad, satisfacción, orgullo, siempre digo que lo que más amo, es ver a todas mis pacientes irse felices, ellas vienen a darse un mimo, y poder darles ese momento de tranquilidad, de relajación para mí es importante.

Por esto, me encanta que en mi consultorio se sientan en confianza, cómodas, ¡que cuenten con mi espacio para poder regalarse un momento para ellas!

6. ¿Qué mensajes o enseñanzas querés transmitir a otras mujeres que, como vos, buscan cuidarse, emprender y lograr un balance en sus vidas?

Que se animen! Que cuando uno está convencido de lo que quiere, cuando sentís en el corazón que tenés ganas de hacer algo, que lo hagas! Solo hay que trabajar en ese proyecto, en ese sueño, trabajar para lograrlo..todos los días! Visualizarlo, decretarlo..Ser mamá en mi caso, no fue un impedimento, te diría que me motiva todos los días para que mi hija crezca sabiendo que cuando se cree en uno mismo, y le gusta lo que hace, todo es posible.

Datos de Contacto:

Instagram: @gianna.estetica

Teléfono: 3417486723