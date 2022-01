Daniela Medina: Salud y meditación

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron tus inicios en el rubro de la salud?

Estudié en la facultad Ingeniería en Electrónica; carrera que ejercí durante 10 años.

En el 2020 tuve la oportunidad de dejar mi carrera profesional y enrumbarme hacia un mundo que me apasionó desde siempre: El cuidado de la salud.

Me certifiqué como Health Coach, en el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York (IIN), del cual además soy embajadora, estudié y profundicé en el yoga y la meditación, me formé como mentora de círculo de mujeres y me inicié en Reiki Ishu. Actualmente me encuentro realizando el programa intensivo de Nutrición Ayurveda, en el Instituto Ayurveda y una especialización en Salud Hormonal en el IIN; con la intención de ofrecer a mujeres un enfoque holístico, que las ayude a conectar su cuerpo: físico, mental y espiritual.

¿Qué servicios ofreces?

Desde mayo del 2021, me dedico a acompañar a mujeres que deseen cambiar sus hábitos alimenticios, salir del círculo de las dietas, sanar la relación con la comida y su cuerpo, a través de mi programa personalizado de tres meses, donde aplico diversas herramientas de coaching nutricional, mindfulness y mindfuleating, entendiendo que el alimento es todo lo que entra por nuestros sentidos: Piel, ojos, oídos, boca y nariz.

También, ofrezco clases grupales de Hatha Yoga, cursos pregrabados y herramientas para el crecimiento físico, mental y espiritual.

¿Qué mensaje quieres brindar?

Tengo como intención expandir mi mensaje de salud holística, llenando de consciencia a las mujeres acerca de sus rutinas y hábitos actuales, donde sientan que ellas son magia, crecimiento y sanación, que tengan el poder de creer en ellas y realmente empoderarse, a través del conocimiento.

