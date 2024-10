De CEO del Spa "Si Hombres" a Competidora Bikini Fitness. La transformación de Camila Gismondi a sus 45 años

CREDITO CARAS

-¿Cómo se te ocurrió este desafío?

Siempre estuve para todos lados, como emprendedora y madre soltera, pero nunca para mí. El año pasado con el spa ya consolidado y mis hijos tomando sus caminos, sentí que era momento de pensar en mí. Así surgió esta idea de entrar al Bikini Fitness, disciplina que conocí gracias a mi entrenadora Pamela Pombo.

-¿Cómo fue la preparación?

Fue un régimen de 90 días que abarcó principalmente tres áreas:

Entrenamiento : que combinaba cardio y ejercicios de fuerza,

: que combinaba cardio y ejercicios de fuerza, Alimentación : una dieta adaptada en cantidad y tipo de alimentos según cada etapa.

: una dieta adaptada en cantidad y tipo de alimentos según cada etapa. Descanso: 8 horas de sueño mínimo

-¿Qué fue lo más difícil?

Organizarme fue el mayor reto. Antes era una persona desordenada y “fiaquera”, llegaba tarde a todos lados, no hacía ejercicio ni comía bien, no estaba bien. Por eso también me propuse hacer este proceso, para disciplinarme y mejorar hábitos.

-Ya competiste en el Bikini Fitness del Campeonato Bonaerense 2024. ¿Cómo fue la experiencia?

Fue increíble y emocionante. Todos esos meses de esfuerzo y dedicación se justificaron en un instante. Compartir el escenario con otras competidoras me hizo sentir orgullosa, agradecida y motivada para seguir avanzando.

-¿Qué consejo le darías a quienes buscan empezar un cambio?

1. ¡Anímate a empezar! A veces pensamos que algo no es para nosotros, pero lo importante es dar el primer paso sin esperar ser perfecto. Los cambios son graduales: podés comenzar con 15 minutos de ejercicio y aumentar poco a poco.

2. Registra el progreso. Tener un diario o tomar fotos ayuda a ver los avances y a mantenerse motivado.

-¿Vas a volver a competir?

Sí, ya estoy preparándome para la próxima competencia en diciembre. Con Pame estamos trabajando en lo que puedo mejorar.

-¿Dónde pueden seguir tu proceso?

Pueden ver mi serie de vlogs en mi canal de YouTube, Camila Gismondi. En Instagram y TikTok también comparto contenido e información, y me encuentran como @camila.gismondi