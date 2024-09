De la oscuridad a la luz: La transformación a través de los Registros Akáshicos

CREDITO CARAS

En un mundo donde las relaciones tóxicas y la oscuridad emocional pueden sofocar incluso la chispa más vibrante, la historia de Elida Moreira, de 36 años, es un faro de esperanza. Esta mujer valiente logró transformar una vida marcada por la negatividad en una existencia llena de luz y propósito a través de una poderosa herramienta de sanación: los Registros Akáshicos.

Elida relata cómo, durante años, estuvo atrapada en una relación que minaba su autoestima y destruía su voz interior. "Me encontraba en una relación tóxica donde, día a día, me sentía culpable por todo lo que ocurría a mi alrededor," confiesa. "No me miraba a mí misma, no observaba mi cuerpo ni mi alma. Empecé a sentir que mi voz carecía de sonido, ya que mis palabras eran calladas con frases como ‘agradece que estás conmigo’, ‘¿quién te va a mirar?’ y ‘te vas a quedar sola’.”

Durante cuatro largos años, esas palabras se convirtieron en su realidad. La creencia de que no merecía algo mejor se arraigó profundamente en su conciencia, empujándola cada vez más hacia la oscuridad. Pero, afortunadamente, Elida no se resignó a vivir en ese estado. Buscó incansablemente una salida, explorando diversas formas de ayuda hasta que un día descubrio los Registros Akáshicos, una antigua y profunda herramienta de sanación que describe como una "biblioteca energética con toda la información del Alma."

"Decidí empezar a indagar cómo transformar una vida llena de oscuridad en una vida con salida. ¡Siempre la hay! Por algo esta información llegó a tus manos," reflexiona. Así, comenzó su camino de autoconocimiento y sanación, utilizando los Registros Akáshicos como una brújula para encontrar respuestas a las preguntas más profundas de su ser.

Desde hace 8 años, Elida se ha dedicado a esta terapia, ayudando a personas de todo el mundo a sanar y a conectar con su verdadera esencia. "Los Registros Akáshicos son una terapia de autoconocimiento interno que se realiza de manera virtual, y que llena el alma de amor, paz y mucha calma," explica. Esta terapia, según Elida, permite sanar aquello que nos incomoda o nos causa dolor, ya sea una relación, un trabajo o un conflicto familiar.

El proceso terapéutico comienza con una oración que abre los canales energéticos y facilita la conexión con los guías espirituales del consultante. "Es un espacio donde se realiza la respiración consciente para conectar con el aquí y el ahora. Mi trabajo es brindar una guía para que las personas puedan empezar a armar su propio rompecabezas y darle el toque final. Crear tu vida," enfatiza.

Elida es enérgica al afirmar que cada persona tiene la autoridad absoluta para crear la vida que desea. "Te invito a conocerme, a que sanes como yo y a que crees y armes tu vida en base a tu alma y conciencia. Te aseguro que no te vas a arrepentir," concluye, dejando una invitación abierta para todos aquellos que buscan sanar y transformar sus vidas.

El viaje de Elida Moreira es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Los Registros Akáshicos han sido su camino hacia la sanación, y ahora, con pasión y dedicación, ofrece esta poderosa herramienta a otros, para que ellos también puedan encontrar su camino hacia la luz.

Tiktok: @registros_akashicoseli

Instagram: @Registros_akashicoseli

Whatsapp: +54 9 11 3871 3375

Site web: https://elitamoreira28.wixsite.com/registros-akashicos