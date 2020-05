De la Riestra: carteras de cuero y accesorios para que puedas destacar

De la Riestra surgió como respuesta a una búsqueda del placer que tenía su dueña, Andrea Ortiz Urien. Ella Venía de trabajar durante muchos años en su profesión y cuando pudo parar se dio cuenta que realmente su pasión estaba en el mundo de la moda, de la creatividad, del trabajo manual. “Empecé con capacitación formal, luego continué con profesores con mucha experiencia y por último incorporé máquinas e instalé mi propio taller. No quería limitarme sólo al diseño, desde chica sabía coser y lo quería aplicar en mi nuevo proyecto”, remarca Andrea que brinda carteras de cuero y accesorios de la máxima calidad del mercado.

Además, la emprendedora destaca la importancia de estar al pie del cañón para obtener un producto único. “Quería participar del proceso completo; desde la idea inicial hasta su materialización en un producto terminado, pasando por la maqueta, la elección de cueros, herrajes y el desarrollo de la muestra”.

¿Qué productos brindan y a que publico apuntan?

Cuando pensé en qué quería ofrecer, además de las carteras, nació el slogan “con vos a donde vayas”. Quería y quiero que cuando una mujer piense en una cartera de calidad, piense en De la Riestra. Ya sea para todos los días o para una ocasión especial o, simplemente, para regalar o regalarse; que encuentre en la marca una alternativa de valor. A la colección inicial, de carteras más formales, le estamos sumando una más informal sin descuidar la línea original a la cual amo. También desarrollé una línea de accesorios que crece día a día, con brazaletes, cintos, sobres porta-celulares y algunas cosas más. Es un modo de acompañar y estar presentes en el día a día de una mujer.

Por otra parte es una opción más accesible al momento de regalar algo especial, de mucha calidad y, me animaría a decir, en muchos casos, único. Mis accesorios también presentan una alternativa diferente para las empresas que quieren salirse de los regalos empresariales habituales.

¿En que se especializan o destacan?¿Cual consideran que es tu diferencial?¿Como buscan diferenciarse de la competencia?

La especialidad de De la Riestra es crear con cueros naturales. Las curtiembres ofrecen gran variedad de cueros con distintos grosores, acabados, grabados, etc. Esto nos permite jugar combinando colores y texturas. Personalmente considero que los herrajes son el complemento perfecto para los cueros, amo la trilogía color-textura-herraje por eso, en mis diseños, busco el equilibrio entre estas tres componentes.

Más allá que las carteras sean un objeto de deseo, todas cumplen una función, desde el clutch de fiesta hasta el bolso de día. Por eso, al diseñar un nuevo modelo además de pensar en la estética, no podemos descuidar su funcionalidad. A esto le sumaría que me gusta diseñar modelos atemporales. Todo el proceso acarrea costos importantes, tanto en insumos como en mano de obra y por su naturaleza, el cuero tiene una sobrevida mayor a la moda por lo cual considero que suma valor diseñar carteras que se puedan usar varios años.

¿Cuán importante es la calidad y el servicio a la hora de ofrecer un producto?

Siempre fui muy exigente, así me criaron, así lo aprendí, y así soy yo. Me gustan los productos de buena calidad por lo cual sólo puedo imaginar ofrecer productos de cumplan con este estándar.

¿De qué hablo? De utilizar buenos cueros, buenas telas, de costuras e interiores prolijos, de herrajes de fundición, de materiales sólidos, durables, etc. Pensemos que cuando trabajamos cuero natural entregamos productos que durarán años por lo cual todos los materiales tienen que acompañar esa durabilidad. Trabajo todos los días para mejorarla y, obviamente, si algo no me gusta o no me convence, sigo trabajando en ello para mejorar mis productos día a día. La calidad en mi marca está en todo; me gusta decir que en De la Riestra cuidamos todos los detalles, los que vemos y los que no vemos.

¿ A qué me refiero? A la elección de los insumos que quedan ocultos entre el cuero y la forrería pero sirven para darle estructura y resistencia al bolso. Esta última es otra de mis debilidades, elijo el forro en función del modelo, funcionalidad y color de la cartera.

Generalmente utilizo telas, pero si el modelo lo requiere, lo reemplazo por cuero y se crean modelos preciosos y muy exclusivos. Y si hablamos de servicio, para mí el servicio que brindás es parte de la calidad de tu marca. No imagino excelente calidad y mal servicio, iría en desmedro del producto, y sin duda, de la marca

¿Cuáles son las modalidades de venta y envío? ¿Realizan ventas al Interior? ¿Como se proyectan a futuro?

Vendo por Internet a todo el país, con tarjetas o transferencias. Las entregas dentro de CABA se acuerdan con el cliente y en el caso del Interior, enviamos por correo. Mi objetivo más inmediato es llegar a locales de moda de todo el país, que quieran complementar sus productos con bolsos y accesorios.

Conoce más en www.delariestra.com.ar o en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto: delariestracarteras@gmail.com