Del microscopio al pastel: la historia de Florencia y su emprendimiento Nala’s Bakery

¿Quién es Florencia?

Me llamo Florencia, tengo 45 años, vivo en CABA, estoy casada y tengo dos hijos, además de una perrita llamada Nala. Desde pequeña siempre me atrajo lo manual, el dibujo y el arte. Durante el secundario me incliné al diseño industrial, pero con el tiempo decidí seguir otro camino. Me recibí de médica en la UBA, hice la especialidad de anatomía patológica y ejercí durante muchos años en el ámbito privado.

¿Cómo surgió la idea de empezar con Nala’s Bakery?

Siempre tuve el sueño de dedicarme a la pastelería creativa, pero nunca encontraba el tiempo para hacerlo. Durante la pandemia sufrí mucho estrés, me sentí poco reconocida en mi labor y la desmotivación fue tal que decidí hacer un cambio. Luego de mucha reflexión y duelo, dejé la medicina y comencé a estudiar pastelería. Me recibí y arranqué con mucho miedo, pero también con mucha motivación. Así nació Nala’s Bakery, un proyecto que hoy ya tiene casi dos años.

¿Cómo es el proceso de crear una torta personalizada?

Cada torta que hago es un proyecto único. El proceso comienza escuchando al cliente, continúa con los bocetos y las pruebas de color. Siempre tratando de que se vea reflejada la esencia de cada cliente. No solo se trata de hacer algo bonito, las tortas tienen que ser ricas, y ese es mi principal desafío. Hacer arte en tortas a veces me cuesta, me lleva noches enteras y me enfrenta a nuevos retos.

¿Qué es lo que más te motiva de tu trabajo?

Ver la sonrisa de las personas al recibir una torta que hice especialmente para ellas. Cada proyecto me llena de energía, por ser un desafío único. Es un trabajo de mucha dedicación y aprendizaje continuo, pero también de mucho disfrute.

¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en cambiar de carrera, como lo hiciste vos?

Si sienten que algo no los hace felices, está bien buscar un cambio. Puede ser aterrador, pero también es una oportunidad para encontrar lo que apasiona. No hay que quedarse con las ganas, hay que animarse a dar el salto, porque cuando encontrás lo que te gusta, todo el esfuerzo valió la pena.

Hoy, Nala’s Bakery es el reflejo de la pasión y dedicación de Flor, que encontró en la pastelería creativa una manera de conectar con la vida, el arte y de hacer feliz a los demás. ¡Una historia de perseverancia y sueños cumplidos!

DATOS DE CONTACTO:

IG. @nalas_bakery

WHAT. 1167130800.