Descubre Cómo el Entrenamiento Puede Redefinir tu Cuerpo y tu Mente con Cris Barcala

¡Hola! hoy te quiero hablar sobre cómo el entrenamiento puede ordenarte, ayudarte a establecer metas y desarrollar hábitos.

Soy Cris Barcala y te quiero compartir algo que les pasa a muchas mujeres, que se sienten agotadas, que probaron diferentes dietas y métodos de ejercicio sin obtener resultados.

Mujeres que se sienten frustradas por no llegar, confundidas con tanta información, que probaron atajos y hasta el momento lo único que consiguieron fue derrotar su autoestima.

A medida que el tiempo avanza van sintiendo el peso de la edad, la flacidez, el cambio en la distribución de la grasa corporal, están a disgusto por los vaivenes hormonales o el aumento de peso. Todo esto acompañado por distintos tipos de inflamación y falta de energía.

En determinado momento de la vida muchas mujeres sienten que el cuerpo las traicionó.

¿Y querés que te diga cuál es el problema? No importa cuánto peses ni qué edad tengas. Si tenés 4 kilos o 20 kilos de más, es igual: estás todo el día pensando que querés bajar de peso, que te gustaría tener el cuerpo flexible y a la vez firme. Que querés recuperar tu forma pero la voluntad te falla y no podés sostener ninguna actividad física.

Siempre les digo a mis alumnas: si no querés entrenar, entrená sin ganas pero hacelo, demostrate tu compromisoa vos, a vos misma.

En una época, cuando corría y veía mi sombra al lado imaginaba que esa proyección en el suelo, corriendo al lado mío, era “Monsterman”, esa parte de nuestra sombra que nos acompaña adonde vayamos.

Hasta que un día imaginé que en realidad no me seguía, que era yo quien la sacaba a correr. Que era una iniciativa mía, no de ella, y que lo hacía para agotarla y dejarla sin fuerzas para que se le fueran las ganas de criticarme oboicotearme cada vez que intentaba salir a correr.

Después empecé a “sacarla a correr” también cuando sentía enojo. Y creeme, hacerlo me liberaba una cantidad de energía que me permitía llegar adonde me proponía y más.

Probalo. Cuando sentís enojo, cuando estás mal o angustiada, antes que la voluntad ocupate de las emociones.

Te vas a sentir más energizada, libre de esa carga que conspira contra tu deseo de sentirte más joven y saludable. Vas a superar tus propias metas. Y lo que es más importante, te vas a superar a vos misma sin mirar a los demás, sin preocuparte por evolucionar igual o más que el de al lado.

Porque cada uno tiene su ritmo, su historia, sus necesidades y posibilidades. Y nadie conoce cuál es su límite.

¿Vos conocés el tuyo?

Te acompaño a desplegar tus posibilidades al máximo sin entrar en competencia con nadie. Ni siquiera con vos misma. Simplemente avanzando de a un paso por vez. Así. Paso a paso. Es la mejor manera de sostener tu entrenamiento sin fallarte.

¿Sabés lo orgullosa que vas a estar cada vez que compruebes que no te fallaste, que no faltaste a tu cita con vos?

Creeme, la motivación nace en las ganas de quererte, en tu forma de cuidarte. Y sobre todo, en comprobar cada díaque en vez de postergarte subiste un peldaño. Sólo uno. Un solo peldaño por vez.

¿Te gustaría probar?

¡Te acompaño!

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Teléfono: 5491156061149

Instagram: cristina.barcala