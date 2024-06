Descubriendo el mundo espiritual con Jimena: Entrevista a una clarividente y canalizadora de energías angelicales

CREDITO CARAS

¿Cómo descubriste tu don de clarividencia y qué te llevó a abrazarlo como tu vocación?

Desde que tengo memoria, he estado conectada con el mundo espiritual. Mi infancia estuvo llena de experiencias místicas y visiones que me llevaron a abrazar mi don con humildad y propósito. Siempre fui considerada diferente, y desde temprana edad sentí una fuerte conexión con el mundo espiritual. A los 13 años, comencé a experimentar con las cartas de tarot de forma intuitiva, leyéndolas para mis seres queridos. Con el tiempo, mi camino se expandió hacia la metafísica, las energías y, finalmente, los ángeles, quienes se convirtieron en mis guías y aliados en este viaje espiritual.

¿Qué tipos de servicios brindas en tu práctica como clarividente y canalizadora de energías angelicales?

En mi práctica como clarividente, ofrezco una variedad de servicios destinados a brindar claridad y orientación en momentos de incertidumbre. Realizo lecturas personalizadas de tarot, sesiones de canalización de energías angelicales, limpiezas energéticas y asesoramiento espiritual para ayudar a las personas a conectarse con su intuición y propósito de vida. Además, me especializo en aperturas al amor y la prosperidad, así como en limpiezas energéticas tanto a nivel personal como empresarial.

¿Cuál es tu estrategia para expandirte y llevar tus servicios a una audiencia más amplia a través de plataformas en línea?

Para expandir mi alcance y ayudar a más personas, estoy trabajando en la creación de contenido digital, como cursos en línea y podcasts, que me permitan llegar a una audiencia global en busca de orientación espiritual. Asimismo, estoy explorando la posibilidad de colaborar con otros profesionales del campo para ofrecer una experiencia más integral y enriquecedora a mis clientes.

¿Qué crees que distingue tu enfoque durante una sesión de clarividencia y canalización de energías angelicales?

Lo que me distingue durante una sesión es mi enfoque auténtico y compasivo, así como mi profundo respeto por el libre albedrío de cada persona. Creo un espacio seguro y acogedor donde las personas pueden compartir sus preocupaciones sin miedo a ser juzgadas. Mi conexión innata con el mundo espiritual me permite ofrecer una perspectiva única y sincera a mis consultantes, guiándolos en su camino de evolución espiritual con honestidad y amor.

Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿hay algo que cambiarías o harías de manera diferente en tu viaje como clarividente?

Si pudiera comenzar de nuevo en mi viaje como clarividente, no cambiaría nada. Cada experiencia, cada paso en mi camino, ha sido un aprendizaje invaluable que me ha llevado a ser quien soy hoy. Creo firmemente que todo llega en el momento adecuado y que cada experiencia nos brinda la oportunidad de crecer y evolucionar. Estoy agradecida por cada paso en mi viaje espiritual, ya que me ha permitido ayudar a otros a encontrar claridad y paz en sus vidas.

Datos de contacto:

WhatsApp de consultas e info.: 11 6805-9545

Instagram: @jimenatarot.videncia