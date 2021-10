Dolce Donna: saca la mejor versión de vos mismo

Donatella Gisbert es la fundadora de Dolce Donna y cuenta con una fuerte vocación por el maquillaje semipermanente, siendo artista e instructora de esta práctica. Ella la define como un mecanismo innovador y poderoso, permitiendo que hombres y mujeres puedan lucir su mejor versión.

“La clave para el éxito es hacer lo que amas, porque una vez que encontraste tu vocación estas destinado a triunfar con el simple hecho de disfrutar lo que haces. El maquillaje semipermanente permite relucir una versión única de cada persona sin perder tiempo y dinero en cosméticos, mediante técnicas sumamente duraderas y naturales”, resalta Donatella que dicta cursos en la actualidad y sacó su línea de productos de belleza.

Además, dentro de Dolce Donna ofrecen 3 servicios bonificados al mes de Microblading en cejas para pacientes oncológicos con el fin de brindar ayuda y asistencia a los que más lo necesitan.

¿En que se destacan en su espacio?

Nos destacamos en garantizar la tranquilidad a cada uno de nuestros clientes con un servicio de alta calidad, 100% personalizado, a gusto y natural. Así logramos rejuvenecer y perfeccionar su estética, brindando simetría al rostro, adaptado a la fisonomía y gustos del cliente.

Donatella, ¿cuáles servicios resaltan en la actualidad?

Actualmente, es un boom el relleno de cejas pelo por pelo “Microblading” con una duración de 1 a 2 años. También la definición y color de Labios “SexyLips” con una duración de 3 a 5 años y, por último, el sombreado entre pestañas efecto Rimmel “Lashliner” o Delineado “Eyeliner” con una duración de 5 a 7 años. Con respecto a los servicios de cuidado personal, se destacan la limpieza de cutis, dermaplaning, masajes, drenaje linfático, microneedling, bb glow, lifting de pestañas, perfilado y laminado de cejas.

¿Qué es lo que más te asombra del rubro estético?

Desde muy chica, me asombró el uso de cosméticos como resultado del aumento de la autoestima, logrando corregir simples imperfecciones que muchos padecen. Además, me encantaba poder resaltar la belleza natural. Por eso, siempre digo que, si estas cansada de perder tiempo todas las mañanas arreglándote o te frustra cuando a último momento no te sale simétrico el delineado. ¡No te preocupes! A todos nos pasa…

Se puede decir que tienen una solución…

Así es. Lo importante es que podemos renovar tu mirada. Nuestro salón de belleza está destinado a darte un mimo y una pausa para uno. Pueden visitarlo en Juan María Gutiérrez 2696, Recoleta.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu espacio?

Amo simplemente la sonrisa de cada cliente, satisfecho por el resultado. ¡Te espero para conocerte!

Datos de contacto : Podes asesorarte mediante Instagram: @dolcedonna.studio - Whatsapp: 9 11 6569-9073