Donattela Gisbert: “en mi espacio estético busco trabajar el amor propio”

Donatella Gisbert es la creadora de Dolce Donna, un espacio estético de vanguardia que tiene origen en su fanatismo, desde muy pequeña, por el uso medido de la estética como una herramienta para realzar y potenciar la belleza natural de cada persona. Hoy ella nos cuenta más acerca de su experiencia en este rubro.

“Al saber de la existencia de una solución para que el “efecto de juventud” perdure en el tiempo, mediante el maquillaje semipermanente, supe que sería mi vocación poder ofrecer este servicio”, resalta la fundadora quien define a la estética como “la carta de presentación hacia los demás, ella nos define y habla por sí sola”.

¿Qué otra noción tenés de tu profesión?

Considero que Influye, muchas veces, para bien o para mal, en nuestro estado de ánimo, autoestima y en otros aspectos de nuestras vidas ya que tristemente a veces aplica el famoso dicho “como te ven te tratan”.

Admiro el desinterés de muchos por la apariencia y resalto que es muy importante trabajar siempre el amor propio y la aceptación de como uno es naturalmente, ya que la estética es algo superficial.

En mi caso, no deja de ser importante el cuidado personal, simplemente me gusta divertirme cuando me arreglo, ¡ya que descubro la mejor versión de mí misma un rato!

¿Qué nos podés contar sobre los procedimientos?

Las técnicas se realizan mediante la micro implantación de pigmento en la capa más superficial de la piel, pautando previamente el diseño en base a la fisonomía y gusto del cliente. Se realiza una sesión de una hora y un retoque dentro de los primeros 3 meses. Logrando increíbles antes y después que pueden ver en nuestra página de Instagram @DolceDonna.Studio

¿Qué te motivó a tener tu espacio?

Me considero bastante autoexigente en el aspecto laboral y pensé cada rincón de mi negocio, aplicando como me gustaría que me atiendan a mí. De esa manera, pude lograr que sea una experiencia placentera y única. Sin dudas, que me gratifica ser causante de un pequeño cambio positivo en el día de muchos clientes que vienen a conocernos.

¿Cómo te ves a futuro?

Mi meta es disfrutar cada paso y de la hermosa experiencia de poder embellecer a cada cliente y formar nuevas profesionales. A futuro, espero poder expandirme y seguir impulsando este rubro tan hermoso.