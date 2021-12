CREDITO CARAS

¿Cómo surgió la empresa?

Nacimos en 2014, por nuestra pasión amateur a la cocina y para dar respuesta a una carencia que tenían barrios como Almagro y Villa Crespo (donde nacimos). Siendo un lugar de panaderías típicas, sin propuesta gourmet y de calidad en materia de pastelería, para poder degustar un cupcake, los vecinos del barrio, debíamos irnos lejos a lugares más pujantes en materia gastronómica por aquel entonces. Queriendo ofrecer pastelería de calidad, con un poco más de vuelo y pretensión, nos embarcamos en este proyecto.

Creamos BeCupcake viniendo de rubros diferentes. Cata es Contadora y yo soy Licenciado en Relaciones Publicas. Comenzamos a formarnos en cocina, logrando el título en Pastelería Profesional, y así nos iniciamos con nuestro primer y pequeño local, continuando nuestra formación, perfeccionando todos los días en nuevas técnicas y tendencias.

¿A qué se debe el nombre Dont Worry, BeCupcake?

Nos decíamos a nosotros mismos que "no nos preocupáramos" y que los cupcakes serían la respuesta y base de nuestra propuesta. Hoy, a lo lejos, pensamos que fue una locura, iniciamos sin experiencia en el rubro gastronómico, pero la pasión y el esfuerzo, llevaron adelante el proyecto.



¿De qué manera fueron ampliando la cantidad de clientes?

Al principio éramos algo distinto y lógicamente un poco más caros que las clásicas panaderías del barrio, con el tiempo el cliente, entendió la diferencia de nuestra propuesta y comenzaron, a probar y recomendar. Hoy luego de siete años en el rubro, logramos mudar nuestro local a un lugar más amplio, ofreciendo más alternativas en materia de cafetería, tea blends, y bebidas premium para Take Away o consumo en nuestra mesa, a tan solo 30 metros de donde estábamos inicialmente. Hicimos las cosas a conciencia y el boca en boca hizo su magia



¿Qué productos y servicios tienen a disposición?

Vamos mutando con las tendencias, y eso nos hace acomodarnos constantemente a la demanda del paladar del público. Nuestro nombre hace que tengamos cupcakes, pero no en la cantidad y variedad que en nuestros inicios. Entendemos que debemos adaptarnos a los nuevos desafíos. Comenzamos a variar la carta ofreciendo Macarons, que es por lo que más nos buscan, junto con pastelería de especialidad, tartas, tortas, cookies, budines, y el clásico pan dulce de Navidad y Año Nuevo.

Las tortas se piden con antelación, ya que quienes las compran eligen bizcochuelo, rellenos, toppings y deco. No tenemos tortas prediseñadas para llevar. Queremos que quien nos elija se lleve para su mesa "la torta que quiere" y no "la que tenemos", siempre fresca y óptima para su festejo.

Las tortas decoradas también son nuestro fuerte, hacemos tortas infantiles, para eventos empresariales y bodas. Acordamos colores, tipo de deco y preferencias, para que la torta que lleven a su evento sea única.



¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Creemos que cada cliente es único, por eso las Custom Cake o tortas personalizadas, no son más que eso, un reflejo de las preferencias del cliente. Asesoramos en función de gustos y maridajes perfectos, pero es la clientela quien define en función de su paladar.

No negociamos la calidad del producto bajo ninguna circunstancia. Usamos los mejores proveedores de materia prima desde el comienzo y tenemos la convicción de que en época de crisis, bajar la cantidad o buscar alternativas baratas no es una opción. Seguimos fiel a la idea inicial, brindar productos de pastelería premium, al costo lógico y por eso los clientes nos elijen.

Ponemos atención en cada detalle, sin importar el tamaño del evento o festejo.

Ese cuidado y dedicación lo tenemos para un cumpleaños como para un evento corporativo. Para cada cliente su evento es único y el más importante de su vida.

Datos de contacto:

Guardia Vieja 4599 (esquina Lambaré) Ciudad de Buenos Aires

Celular: 1158801385

Instagram: @becupcakeok