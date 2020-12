Dr. Gastón Fernández: “La búsqueda de la excelencia es lo que me impulsa en este camino”

El Dr. Gastón Fernandez es médico especialista en Cirugia General y Cirugía Plástica Estética y Reparadora. Desde CARAS conversamos con en él en una entrevista exclusiva donde nos cuenta más sobre sus procedimientos de vanguardia. “Despues de pasar por la especialidad en Cirugía General me despertó un gran interés la cirugía aplicada al área de la cabeza y cuello, lo cual me orientó hacia la cirugía plástica y reconstructiva. Ahí inicié mi segunda especialidad donde también me formé en cirugía maxilofacial con el Dr. y Profesor Flavio Sturla”, nos destaca el profesional.

Así fue como Gastón continuó con sus especializaciones en diferentes ámbitos de la cirugía plástica, estética y reparadora y le sumó a ellas la cirugía Post bariátrica. “Siempre tuve y sigo teniendo como objetivo profesional la continua capacitación y desarrollo, lo vivo así porque esta vocación me apasiona y sigo formándome como el primer día. La búsqueda de la excelencia es lo que me impulsa en este camino y es a donde apunto”.

- ¿Qué servicios ofrece a sus pacientes? ¿A qué público apuntan?

A nivel general, los servicios que ofrezco son amplios y variados, se pueden combinar distintos tratamientos en función de las necesidades, características y expectativas de cada paciente. Además de los procedimientos quirúrgicos existen diversos tratamientos estéticos que son mínimamente invasivos y no requieren el paso por el quirófano, con resultados rápidos, de pronta recuperación y altísima conformidad.

En relación a la cirugía plástica y reconstructiva, trabajo en todos los ámbitos, siendo la cirugía post bariátrica un servicio en el que me especialicé fuertemente, al igual que la reconstrucción mamaria y toda la patología reconstructiva que la engloba.

En el área de la estética, además de los tratamientos para el contorno corporal, mastoplastias o a nivel facial la rinoplastia o cirugía de rejuvenecimiento, siempre ofrezco alternativas no quirúrgicas con resultados extraordinarios. Como la aplicación de toxina botulínica y rellenos con ácido hialurónico, que conjuntamente con hilos tensores, pueden lograr grandes cambios previos o en reemplazo a las cirugías. Lo que llamamos bioplastias, ya sea de nariz, pómulos u otras áreas, también son procedimientos maravillosos, que se pueden combinar con otros tratamientos, lo cual se denomina soft lift.

- ¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

Transitar este año no ha sido fácil, intenté utilizar el tiempo a mi favor, para tomar perspectiva, para reconectar desde otro lugar conmigo y con mi familia. Afortunadamente pude retomar mis actividades prontamente, aplicando los protocolos adecuados y adaptándome a las nuevas circunstancias.

Si senti mucha pena por no haber podido viajar a la Ciudad de Ushuaia, ya que además de atender en mis consultorios de Buenos Aires (Belgrano y Quilmes),hace mas de 6 años que viajo una semana cada mes a atender y operar pacientes en la Clínica San Jorge de Ushuaia. Mientras tanto, gracias a la tecnología, tuve la oportunidad de participar de forma virtual en una intervención quirúrgica, brindando mi asesoramiento mientras transcurría la operación.

- ¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Me cuesta encuadrar la palabra mercado en la medicina, siento que más que eso, es un arte. Es una profesión que, más allá de ser un trabajo remunerado, el gran desafío y satisfacción es brindar bienestar y salud a las personas, tanto desde lo físico como lo emocional. Para esto, es fundamental la empatía, el cuidado, el respeto y lograr generar un vínculo de confianza y afecto con mis pacientes. Brindarles una buena experiencia, para mi esa es la clave del éxito.

- ¿Qué experiencia busca brindarles a sus pacientes?

Justamente eso, ayudar a las personas a que alcancen lo que les genera bienestar, desde lo físico y emocional. Pero sobre todo, que el proceso a través del cual logran el cambio deseado sea agradable y placentero. Que sientan confianza y contención en cada momento. Converso mucho con mis pacientes para brindarles seguridad y sobre todo para que siempre tengan claro cuáles son las posibilidades reales y delimitar con la mayor precisión posible sus expectativas.

- ¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Nada se compara con la satisfacción de los pacientes ante el resultado de los procedimientos, principalmente cuando se trata de cirugías reconstructivas. Son personas que transitaron un arduo camino en alguna patología que dejó un rastro físico, por ejemplo, una mastectomía por cáncer de mamas o secuelas de un gran adelgazamiento posterior a una cirugía bariátrica.

El aporte de esta cirugía les permite cerrar un capítulo en sus vidas y transformarlo, en cierta medida, mejorando su calidad de vida. La felicidad en sus rostros no tiene precio. La gratitud es la mejor paga que hay.

Datos de contacto: Dr. Gastón A. Fernandez - Médico cirujano, especialista en Cirugía General, Plástica, Estética y Reparadora egresado de la Universidad de Buenos Aires.(MN 107946) // www.drgastonfernandez.com - @drfernandez_cirujanoplastico - WhatsApp +54 9 11 6624-8398 - asistentedrfernandez@gmail.com

Trayectoria

El Dr. Gastón Fernandez es Médico egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Especialista en Cirugía General (Asociación Argentina de Cirugía-Ministerio de Salud y Acción Social); especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER). Miembro Titular de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires (SCPBA) y Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Reparadora (SACPER). Jefe de Servicio de Cirugía Plástica de la Clínica San Jorge de Ushuaia y Ex Director Médico Asociado del Centro de Cirugía Plástica y Medicina, Natural Surg Argentina.

Adicionalmente, ejerce como Director Médico de la Fundación AINHEP. Participa de forma constante en los principales Congresos y Simposios Internacionales que se realizan en Argentina incorporando las últimas tendencias y novedades de la Medicina Estética y de la Cirugía Plástica.

Actualmente atiende en sus consultorios ubicados en Buenos Aires (Belgrano-CABA; y Quilmes) y en la ciudad de Ushuaia (Pcia de Tierra del Fuego) y realiza las intervenciones quirúrgicas en las mejores clínicas del país. Cada uno de sus tratamientos se realiza bajo estrictas normas y protocolos establecidos por estas organizaciones que agrupan a los profesionales más reconocidos de la cirugía plástica en el país.