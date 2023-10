Dr. Pablo Bibiloni

CREDITO CARAS

Dr. Bibiloni, ¿contanos quién sos y por qué elegiste la Pediatría como profesión?



Soy Pediatra y Neonatólogo y padre de dos hijos hermosos, Astor y Simón. Crecí en un entorno médico. Mi padre y su esposa son Pediatras que trabajaron con el movimiento libre toda su carrera y mi madre es Neumonóloga, luchadora, trabajadora y adorada por sus pacientes y colegas. A lo largo de mi infancia, me nutrí de anécdotas e historias que siempre me llamaron la atención. Ellos siempre me transmitieron que la observación, la no intervención, no medicar innecesariamente y esperar los procesos fisiológicos marcan la diferencia en las prácticas médicas cotidianas. La vida me brindó la satisfacción de no haberme equivocado al elegir algo que realmente me gusta y disfruto, y eso es algo que creo que perciben mis pacientes.



¿Cómo son tus días de trabajo con respecto al parto respetado y la crianza respetuosa?



Disfruto mucho del consultorio, siempre enfocado en la observación y respetando los procesos. Soy docente universitario y allí también intento sembrar las semillas sobre la no intervención en el nacimiento. Si queremos cambiar el mundo, debemos cambiar la forma de nacer. Estudio diariamente y me capacito, últimamente realizando cada vez más capacitaciones tanto a colegas como al resto de la comunidad sobre el parto respetado y también sobre el parto en el agua. La no intervención es lo más difícil de la práctica médica; tendemos a interrumpir los procesos en vez de acompañarlos.



¿Cómo aprovechas la tecnología para llegar a más familias en toda Latinoamérica?



Mi compromiso con la comunidad y transmitir los beneficios de la no intervención y crianza respetuosa trasciende fronteras. Mediante consultas a través de videollamadas, con mucha responsabilidad y comprendiendo claramente sus limitaciones, atiendo pacientes del interior de mi país como también de Latinoamérica. Deseo llegar a más familias a través de charlas, talleres y recursos en línea. La tecnología se ha convertido en nuestra aliada, permitiéndonos compartir conocimientos valiosos que ayuden a reconstruir una historia. Que las personas puedan tener acceso a mí aprovechando los recursos tecnológicos. Y a su vez, brindar apoyo a más familias en su búsqueda hacia una crianza amorosa y consciente.



Si volvieras a empezar, ¿qué elegirías como profesión?



No tengo dudas de que elegiría la misma especialidad. Los caminos que transité y que me trajeron hasta aquí, la no intervención innecesaria, tuvieron que ser transitados para formar esta mirada del respeto por sobre todas las cosas.

Datos de contacto:

Email: [email protected]

Teléfono/Whatsapp: +54 221 602 2191

Dirección: Calle 10, 817, La Plata (Buenos Aires)

Instagram: @consultoriobibiloni