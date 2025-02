Se filtran más chats picantes entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Me quise separar por la mujer con la que estoy hoy"

En el programa “LAM”, Ángel de Brito reveló una serie de chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara, en los que se evidencia la tensa relación entre ambos. Durante la emisión, el conductor comentó: “En el día del cumpleaños de Mauro Icardi, la guerra continúa con Wanda. Mauro le escribió una catarata de mensajes a Wanda y vamos a compartirlos”.

La guerra de mensajes de Mauro Icardi y Wanda Nara

Estos mensajes fueron filtrados tras un episodio en el que Wanda Nara difundió un audio de una discusión con el futbolista, en el que él insultaba a una de sus hijas, lo que habría provocado su enojo. En los chats expuestos, Mauro envió un extenso mensajes que decía: “Te comento así te queda prueba de todo, mándaselo a tus amigos periodistas. Te quemaste solita con cada cosa que hiciste y no sabes lo que te viene”.

“Hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy, pero ahí pensé en mis hijas y te dí otra oportunidad. Seguí tres años mientras me engañabas con cualquiera que se te cruzaba para juntar pruebas de todo, tenía que hacer un personaje para que te mandes una tras otra”, siguió escribiendo Icardi.

Además, involucró a su actual pareja, la China Suárez: “Me siento feliz y en paz con una mujer que me da todo lo que necesito. Es la misma mujer que querés y pretendés quemar públicamente, pero no te sale. Seguro estás resentida, tocada, odiada porque fue la mujer que elegí hace tres años y después de tanto tiempo pude volver a encontrar y tener en mi vida”.

Chats entre Wanda y Mauro

Sobre el tema de sus hijas, Mauro Icardi continuó; “Les correspondía estar conmigo la semana pasada y pagarás las consecuencias por incumplimiento. Les lavas el cerebro a dos nenas para que hagan lo que les conviene. A Euge, o “La China” como le dicen, la aman y pasaron días hermosos con ella. Ya volverán cuando la justicia italiana y turca actúen. Que lástima que mis hijas estén metidas en tu circo y vivan una vida de mentira”.

La contundente respuesta de Wanda Nara

Por su parte, Wanda Nara no tardó en responder con contundencia: “Se te nota re feliz. Lástima que cuando me engañaste no te fuiste de casa con tu amor. Vos elegiste quedarte cuando descubrí tu infidelidad. Vos y yo sabemos la verdad: vos, habiéndola podido elegir, no la elegiste, y no fue por las nenas, porque siempre me aclaraste que nunca te importaban”.

Chats entre Wanda y Mauro

“Un mes antes de estar con ella, querías un hijo, volver a casarte, pero te fuiste porque la policía te sacó. A ella siempre la tuviste regala como la tuvo Elián y todos. Ojalá que Elián se cope y te mande todo lo que tiene de tu ´amor´ y veas que todos los tuvieron regalada”.

Esta filtración de chatas ha vuelto a poner en el centro del escándalo la mediática separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, con acusaciones cruzadas y revelaciones que dejan en evidencia la compleja relación entre ambos.

N.L