Alejandra Maglietti confirmó su embarazo en Bendita TV, el programa de Beto Casella en el que es panelista, y causó la emoción de sus compañeros y toda la audiencia. Después de un emotivo video, la periodista dio la noticia emocionada hasta las lágrimas y contó cómo fue el proceso.

Después de que el panel la felicitara con besos y abrazos, mostró su pancita y detalló el momento en que se enteró de la llegada de su hijo, que será varón.

Alejandra Maglietti anunció su embarazo en Bendita: cómo fue la emotiva confirmación

Alejandra Maglietti anunció que está embarazada y emocionó a sus compañeros de Bendita y a todas las redes. La abogada se encuentra en pareja con Juan Manuel, otro abogado hace más de dos años, y ahora le dan la bienvenida a su primer hijo. Mediante un tierno video que armó la producción de Canal 9, la periodista confirmó la llegada de su bebé entre lágrimas.

“Estoy en pareja hace un año y medio y re bien, feliz, enamorada. Ya estamos conviviendo”, contó en agosto del 2024 y hoy terminó por confirmar, mostrando su pancita, que está esperando su primer hijo.

La modelo había tomado la decisión de congelar óvulos para convertirse en madre en un futuro, sin embargo el embarazo se dio de forma natural, según confirmó en Bendita y a sus 37 años se convertirá en madre por primera vez.

“Fue todo muy de golpe y muy rápido”, contó en el programa de Beto. “Compré un test y cuando salió pensé que era negativo, pero me sentía un poco rara. Fui a la médica y me dijo que antes de ser más estudios me tenía que hacer uno de sangre”, detalló.

“Después de hacerme un estudio de sangre, me olvidé. Un día, mientras estaba acá, en uno de los últimos programas del año, me cae un mail y, en medio del vivo, la médica me dijo que estaba embarazada”, señaló. “Era el deseo central de su vida”, contó emocionado Beto Casella. “Fue todo natural y sorpresivo”, volvió a repetir y contó que está transitando la semana 13 de su embarazo.

“La familia está feliz, mis papás, mi suegra, ambas familias”, agregó muy emocionada y recordando a su abuela que está muy contenta. Además, confirmó que es varón y que hay nombres posibles pero que los guardará.

“Mi sueño era formar una familia”, cerró Alejandra Maglietti quien anunció su embarazo con un emotivo video en Bendita TV.

