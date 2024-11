Dra. Ángeles Martínez: Armonización Orofacial con Enfoque Integral

CREDITO CARAS

Ángeles, ¿qué te llevó a especializarte en medicina estética y a centrarte en la armonización orofacial?

Luego de 20 años de experiencia como médica en Terapia Intensiva, tuve la oportunidad de atender a muchísimos pacientes en situación crítica. A pesar de lo difícil que puede ser, esta experiencia también tiene muchos momentos de satisfacción. Sin embargo, en los últimos años empecé a observar el profundo impacto que tiene el bienestar emocional de las personas, especialmente en relación con su apariencia. Este proceso de reflexión personal me hizo darme cuenta de la importancia de la estética en la salud emocional. Empecé a sentirme atraída por la posibilidad de combinar mi conocimiento médico con un enfoque más estético, buscando trabajar con mis pacientes de manera preventiva y transformadora. No sólo busco la belleza, sino también la armonía entre el cuerpo y la mente, a partir de la imagen que cada paciente ve reflejada en el espejo. La armonización facial me cautivó por su capacidad de resaltar lo mejor de cada rostro sin alterar la esencia de la persona, mejorando los rasgos de manera natural y equilibrada.

¿Podrías explicarnos en qué consiste tu enfoque en etapas para resaltar la belleza natural de tus pacientes?

Siempre busco un enfoque personalizado, asegurándome de que mis pacientes comprendan que el proceso es gradual. Realizar los tratamientos en etapas me permite hacer una evaluación continua de los resultados, ajustando el tratamiento conforme se vayan logrando avances, lo que evita cambios drásticos. Este enfoque también facilita la construcción de una relación más cercana con el paciente. Considero que esta metodología garantiza resultados progresivos, armoniosos y respetuosos con la anatomía y las expectativas de cada persona. Es una manera de trabajar que respeta la individualidad de cada paciente y garantiza un resultado natural, sin forzar cambios abruptos.

¿Cuáles son los tratamientos más populares que ofreces y cómo ayudan a tus pacientes a lograr un aspecto más juvenil y equilibrado?

Dentro de los tratamientos más solicitados se encuentran aquellos que ayudan a rejuvenecer el rostro, como la Tóxina Botulínica, que puedo combinar con rellenos de Ácido Hialurónico, y los que potencian la calidad de la piel, como los bioestimuladores. Estos tratamientos no sólo actúan sobre la apariencia externa, sino que ayudan a retrasar el proceso de envejecimiento y a revitalizar la piel desde adentro. Además, al trabajar con productos que estimulan la producción de colágeno, promovemos un rejuvenecimiento natural, restaurando el equilibrio facial y una apariencia más fresca, saludable y armónica.

¿Cómo abordas la relación entre la salud emocional y la estética en tu práctica?

En mi práctica, trato la estética no solo como un aspecto superficial, sino como una herramienta para mejorar el bienestar general de mis pacientes. Mi enfoque siempre tiene en cuenta las emociones, expectativas y, sobre todo, la autoestima de cada persona. Trabajo desde la empatía, porque sé que lo que les pasa a ellas también me pasa a mí. Siempre digo: “nos pasa a todas”. Un cambio físico, cuando se hace de manera armónica y respetuosa, tiene un impacto directo en cómo una persona se siente consigo misma. Esto no solo mejora su aspecto, sino también su bienestar emocional y su calidad de vida.

¿Qué tres consejos darías a quienes buscan dar el primer paso para mejorar su apariencia sin perder su esencia natural?

Buscar un profesional en quien confíen plenamente. La confianza es clave en este tipo de tratamientos. Definir sus expectativas de forma realista, entendiendo que la belleza natural se construye de manera gradual. Optar por un enfoque gradual y en etapas, lo cual permite ajustar los resultados y mantener siempre la armonía facial, sin forzar transformaciones drásticas.

¿Cómo ves la evolución de la medicina estética en los próximos años y qué tendencias consideras que marcarán el camino?

La evolución de la medicina estética en los últimos años ha sido impresionante, y creo que seguiremos viendo avances aún más significativos, tanto en tecnología como en los enfoques de los tratamientos. Lo que más me entusiasma de esta disciplina es la creciente importancia que se le da a los resultados naturales y personalizados. Además, la medicina estética se está alineando cada vez más con un enfoque integral de la salud, donde el objetivo no solo es cambiar la apariencia, sino también promover el bienestar general de los pacientes. Las personas cada vez más buscan cambios que respeten su esencia, favoreciendo la belleza natural sin alterar su identidad.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @dra.angelesmartinez

WhatsApp: 2214559642