“Dra. Antonella Cusumano: Transformando Sonrisas para Construir Confianza”

1 – ¿Qué te motivo a convertirte en odontóloga y luego especializarte en estética?

Siempre me gustó todo lo relacionado a la salud, en un primer momento pensé en estudiar medicina pero finalmente me decidí por la odontología, profesión la cual hoy amo. No me imagino haciendo otra cosa, de hecho si tuviera que elegir de nuevo la elegiría sin dudas.

Siempre digo que amar lo que uno hace es lo que hace que todo sea diferente, a mi el tiempo en el consultorio se me pasa rápido a pesar de que algunos días estoy más de 12 horas trabajando.

A manera de anécdota, mi mamá siempre cuenta que cuando era chica me encantaba jugar a ser dentista, y una vez quise sacarle una muela a una primita con una pinza jajaja, desde niña tengo la vocación por la odontología.

Soy una amante de lo estético, me gusta siempre verme bien y eso lo reflejo en mis pacientes. El verse bien uno mismo, te hace sentir confianza y encarar las cosas en la vida pisando más fuerte, eso es lo que me gusta entregarle a mis pacientes, por eso me da mucha satisfacción cuando luego de un tratamiento me dicen que les encanta el resultado o cuando recibo mensajes de ellos contándome que están felices con el cambio, es lo que me motiva y me convence que inclinarme por lo estético fue la mejor decisión.

2 – ¿Cómo te formaste para llegar a ser la profesional referente que sos hoy?

Para mi es muy importante continuar especializándose todo el tiempo, por eso luego de recibirme como odontóloga en la Universidad Nacional de Tucumán estudié ortodoncia Primer Nivel con la Dra. Carolina Papa y Segundo Nivel con la Dra. Belén Arguello, y ademas realice distintos cursos de perfeccionamiento con profesionales de primer nivel, primero realicé el curso de posgrado en Estética y Blanqueamiento Dental con el Dr. Patricio Duhart, además concluí el curso de Armonización Orofacial con el Dr. Pablo Campisi, la Dra. Fatima Garcia y la Dra. Karina Bonobalcas, y por último me perfeccione en Cirugía de Terceros Molares Retenidos en el curso dictado por la Dra. Pia Recupero.

3- La odontología estética está en constante cambio y desarrollo ¿cómo te mantenés actualizada en las últimas tendencias y avances tecnológicos en este campo para ofrecerle a tus pacientes tratamientos innovadores?

Volviendo a lo que nombraba antes, en el ámbito de la salud para ser un buen profesional y mantenerse actualizado no se puede dejar de estudiar nunca ya que todo cambia muy rápido y la tecnología avanza. Por eso constantemente estoy realizando cursos de posgrado, especializaciones , y asistiendo a congresos. Además me gusta informarme mediante artículos que me interesan y poder utilizar la tecnología como una herramienta para mejorar y brindar lo mejor de mí y los tratamientos a mis pacientes.

4 – ¿Desde tu lugar, cómo garantizas la satisfacción y comodidad de tus pacientes?

Creo firmemente que mas allá del tratamiento que uno considera indicado para cada paciente es importante lo que el paciente plantea en la primera consulta, y el deseo que manifiesta, a partir de eso mi tarea es lograr un equilibrio entre lo que él quiere y el tratamiento que le propongo.

Lo más importante para mi es que mis pacientes estén conformes con mis trabajos y contentos con los resultados.

5 – Muchas personas pueden sentir ansiedad o miedo al visitar al dentista. ¿Cómo abordas estas situaciones como profesional y cuál es la forma que tenes de contener y acompañar a los pacientes?

Es mucho mayor el número de personas que manifiestan miedo y ansiedad que las que no. Esto se debe, sobre todo en los adultos, a haber tenido una mala experiencia cuando eran niños.

Yo no atiendo mayormente a niños, depende el tratamiento que tenga que realizarles. Y en el caso de creer que la experiencia puede generar algún tipo de trauma en el niño siempre les recomiendo a los padres consultar con un odontólogo especialista en odontopediatría, para que cuando sean adultos no presenten el miedo del que les hablé.

Con respecto a mis pacientes adultos generalmente lo presentan en la primera consulta, la cual la dedico especialmente a conocernos con el paciente, explicar el tratamiento a realizar y sobre todo crear un vínculo de confianza que lleva que en su próximo turno pueda asistir más relajado y sabiendo exactamente como voy a trabajar. .

De los tratamientos que realizo, los más invasivos son las extracciones de terceros molares retenidos, ya que van de la mano con mi especialidad que es la ortodoncia. Por eso antes de llegar a la cirugía siempre trato de que el número de sesiones previas sean varias, para que el paciente me conozca y sienta seguridad.

6 – La odontología estética no solo trata problemas dentales sino que también puede tener un impacto emocional en los pacientes ¿Podrías compartir alguna experiencia gratificante en lo que haya mejorado significativamente la confianza y autoestima de un paciente a través de tu trabajo?

Tengo miles de historias gratificantes en pacientes a los que los resultados logrados les devolvieron su autoestima y confianza, pero la que más me impacto y llenó de felicidad fue la de una nena que asistió a una consulta porque no se reía, odiaba su sonrisa, lo cual la llevo a problemas en su salud general, tenía el autoestima tan bajo que comenzó con problemas de bulimia y anorexia. Todo el proceso fue junto a un trabajo de acompañamiento con su mama, psicólogo y nutricionista, finalmente logramos junto a ellos y mi trabajo en ortodoncia y odontología general poder devolverle la sonrisa. Hoy es una adolescente sana y hermosa.

7 – En tu opinión ¿qué papel juega la odontología estética en la mejora del autoestima y confianza en los pacientes?

En mi opinión es importante, muy importante, en primer lugar poder lograr que la persona alcance a tener una boca funcional y saludable, por medio de tratamientos, y hábitos de higiene.

Y en segundo lugar, pero no menos importante, poder lograr mejorar su estética porque realmente creo que al alcanzar el resultado deseado se puede mejorar la calidad de vida y confianza de un paciente.

Es impresionante ver como repercute en su autoestima y seguridad, toda persona que puede sonreír segura, refleja ser una persona feliz, por eso para mi es fundamental el rol de la odontología estética. .

8- ¿Qué te genera como profesional saber que fuiste parte de esta mejora de calidad en la vida de tus pacientes?

Saber que pude mejorar la calidad de vida de una persona y devolverle esa seguridad al sonreír es el motor que me impulsa a seguir y amar cada día mas lo que hago. La satisfacción personal que me genera es inexplicable, es hermoso lo que siento como profesional.

9 - ¿Cuál consideras que es el aspecto más gratificante de tu trabajo?

Lo más gratificante es el momento en el que le das de alta al paciente y saber que juntos lo logramos.

Yo me especializo, como dije anteriormente, en ortodoncia donde los tratamientos son largos y dependen un 50% del profesional y un 50% del paciente. Muchas veces los pacientes abandonan el proceso, pero cuando llegas a la recta final y el se ven los cambios, me transmiten su felicidad y poder ver lo que logramos en conjunto es muy gratificante.

10- ¿Cómo abordas situaciones en las que los pacientes llevan fotos de otra persona como referencia?

Bueno, esto es algo muy común. Le explico al paciente que no todos somos iguales y que no todos los planes de tratamientos son los mismos ya que siempre se ajustan a la necesidad de cada paciente.

Trato de ser clara y sincera, jamás generaría una expectativa en mis pacientes que yo sé que no lograremos.

11- ¿Trabajas junto a otros profesionales?

Actualmente trabajamos en conjunto con el Dr. Federico Aguilera quien realiza implantes y rehabilitación oral, el mismo tendrá a cargo un curso que se dictara 15 y 16 de Marzo en restauraciones cerámicas adhesivas utilizando el protocolo de confección de carillas en el sector anterior desde la planificación hasta la cementación en la era digital. El curso lo dictara el Dr. Santiago Cofré y equipo en el Hotel del Sol – San Javier – Tucumán.