Dra. Camila Denughes

Dra, ¿cuál es su formación académica y qué es lo que más disfruta de su profesión?

Me recibí hace cinco años en la Universidad de Buenos Aires, y actualmente estoy cursando la Especialidad de Prótesis y Rehabilitación Oral en la UMAI, entre otros cursos de posgrado. Desde que me recibí amo y disfruto todos los días de trabajar como odontóloga. He ejercido en varios consultorios de Capital Federal y también en la provincia de Buenos Aires. Siempre tuve en claro que esta profesión requiere de mucho estudio y de mucha actualización constante, por lo que en estos años realicé muchas diplomaturas y capacitaciones en diferentes áreas de la Odontología, con el objetivo de brindarle una atención más integral a mis pacientes.

¿Cuáles son los servicios que brinda como odontóloga?

En la actualidad estamos trabajando de una manera interdisciplinaria en la cual realizamos diferentes tipos de tratamientos:

Limpieza periodontal y enseñanza de higiene; Tratamiento de conductos; Restauraciones de caries; Restauraciones estéticas; Prótesis dentosoportadas como así también implantosoportadas; Implantes; Ortodoncia; Exodoncias; Blanqueamientos; Diseños de Sonrisas digitales; Rehabilitaciones Orales devolviendo función y estética; entre otros.

¿Qué importancia le destina a educación bucal en las personas?

A su vez, al principio del 2020 empecé con mi Instagram profesional, con el propósito de mostrar algunos de los casos que realizaba en el consultorio. Después de observar tanta falta de educación bucal, empecé a hacer videos enseñando los principios básicos como higiene bucal y a explicar cómo se hacen los tratamientos y qué tipo de patologías podemos encontrar. Me volqué a enseñarles a las personas sobre los principios básicos del cuidado bucal.

Considero que hay mucha desinformación sobre lo que es la “salud bucal” y es esencial que la población conozca más sobre esto.

Datos de contacto:

Instagram: @od.camiladenughes

Mail: [email protected]