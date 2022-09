Dra. Luz Viale

CREDITO CARAS

Dra, ¿cómo es tu formación académica?

Soy Médica egresada en el año 2009 en Universidad Nacional de Rosario (UNR), realicé la residencia de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. Tuve la oportunidad de realizar una Rotación en investigación en Londres (Queen Mary University of London), donde realizamos un trabajo de investigación, que publicamos en una revista muy prestigiosa (The Lancet) sobre epilepsia y embarazo.

Posteriormente continue mi formación en Medicina Reproductiva en Grupo Procrearte y obtuve la especialidad en Medicina Reproductiva de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR).

¿Cómo describes tu trabajo?

Me dedico a ayudar y acompañar a aquellas personas y/o parejas que tengan el deseo de formar una familia. Soy Rosarina, vivo en Buenos Aires. Mamá de un niño de 13 meses, adoptamos una perrita y junto a mi pareja formamos nuestra familia.

Muy agradecida por la crianza que recibí, la cual, sin darme cuenta, me permitió asimilar una perspectiva diferente. Recuerdo desde pequeña cuando me preguntaban a que se dedicaban mis padres, recibía una mirada extraña. Me acuerdo y me río. Ambos son Psiquiatras y apasionados de su profesión.

Un poco de mi historia personal, me llevó a lo que me dedico actualmente. Hacer la diferencia en la vida de otra persona, poder ayudar y acompañar al otro.

La medicina reproductiva es una especialidad apasionante. Relacionada con la fe, la esperanza, la vida, el deseo y el amor. Soy agradecida de estar en mi “elemento”.

¿Quiénes te consultan?

Desde mujeres que desean preservar su fertilidad, guardando óvulos para ser mamás en un futuro; mujeres y hombres con diagnóstico oncológico; parejas heterosexuales, que están buscando embarazo y el bebé tarda un poco más en llegar; parejas de mujeres; parejas de hombres; parejas trans; mamás solteras por elección y hombres con el deseo de ser padres.

¿Qué tipo de tratamientos pueden realizar?

Vitrificar óvulos, tratamientos de alta y de baja complejidad. Tratamientos con semen donado y donación de óvulos. Gestación por sustitución.

Lo importante es realizar, si es posible, un diagnóstico e indicar un tratamiento adecuado y personalizado para cada paciente, pareja y familia.

¿Qué mensaje te gustaría transmitir a todas aquellas personas en la búsqueda tan deseada de un embarazo?

En la actualidad, la maternidad se está postergando por diferentes motivos y justamente muchas veces el momento cuando se desea un embarazo no coincide con el momento más fértil, ya que la edad está relacionada con la tasa de embarazo.

Si tienen el deseo de formar una familia, de ser mamás o papás, no pierdan las esperanzas, siempre hay cosas para hacer. El camino puede ser más corto o más largo y lleno de imprevistos. Pidan ayudan y consulten, siempre pensando en el deseo y sin bajar los brazos.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Instagram: @dra.luzviale.fertilidad

Teléfono: 11-55305700