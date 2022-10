Dra. María Domenech: Alimentación, estilo de Vida y Sentido Común

CREDITO CARAS

María Domenech es Médica Ginecóloga, Windsursfista, Kitesurfista, Estudiante de Piano, Estudiosa del estilo de vida y la alimentación para el buen vivir. Estudió en la Universidad de Buenos Aires. Validó su Título en Estados Unidos y España. Hizo su Residencia y Jefatura de Residentes en Tocoginecolgía, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde trabajó 20 años hasta fines de 2020. Cuenta en su haber con dos subespecialidades en Ginecología; Patología del tracto Genital Inferior y Patología Vulvovaginal.

Dra, ¿qué servicios brinda a sus pacientes?

Desde marzo de 2021 realizo una consulta de 90 minutos, donde en la misma abordo la salud de una manera integral.

En el Consultorio cuento con Ecografía, Video colposcopía, Balanza de Impedancia que mide peso y composición corporal, electrobisturí. Realizo Control Ginecológico y Reeducación alimentaria. También doy consultas para hombres y mujeres on line vía Zoom a todo el mundo, en inglés y en español.

¿Qué hace una Ginecóloga dando consejos de alimentación y estilo de vida?

La razón por la que estoy realizando esta entrevista y por la que soy muy activa en redes sociales está muy profundamente relacionada con el propósito de mi vida, que es compartir con las personas información de valor para estar con buena salud. Comparto información que me resultó útil y que me hubiese gustado conocer más temprano en mi vida, que realmente me cambió la forma de ver la salud y mi Práctica Médica. Estoy entrevistando a Especialistas, colegas y algunos con profesiones no Médicas que aportan mucho valor a la construcción de nuestra salud. También estoy dando talleres on line de reeducación alimentaria y temas relacionados con la salud de la mujer.

Intento bajar a la población general la última evidencia científica que me resultó útil para conocer qué cosas están a nuestro alcance para tener una vejez saludable y poder proyectarnos en nuestra última década de vida Sanos en las esferas cognitiva, física y emocional.

En 2009 hice campaña para competir en Vela en 470 y me encontré con Entrenadores que me hablaron de una forma diferente de entrenar y me adentré en el estudio de la fisiología del deporte. En 2010 me autodiagnóstico resistencia a Insulina. No tenía idea que podía tenerla porque no tenía sobrepeso y hacía mucho ejercicio, no lo sabía. Como pasa con el 90% de las personas que la padecen. Cuando descubrí como alimentarme para revertirla, y que la mayoría de la población se alimenta como para provocarla, fui insistente en que todos los Médicos y ahora todas las personas que quieren hacer verdadera prevención, deben conocer sobre este tema. La resistencia a Insulina te predispone a todas las enfermedades que matan y afectan al homo sapiens. Hipertesión, enfermedad Cardiovascular, Enfermedad Neurodegenerativa, Cáncer, Diabetes tipo 2 y todas sus complicaciones.

¿Cómo te imaginas que estarás física y mentalmente en el futuro?

Me imagino en mis últimos años con la energía mental y física para poder auto valerme, poder tocar el piano, seguir leyendo, navegando a vela, viajando y compartiendo momentos de calidad con mis seres queridos sin ser una carga para ellos. Que mi farmacia sea la verdulería y que no tenga que tomar ninguna medicación todos los días, e ir al médico lo menos posible. Lo deseo para mí y para todas las personas que deseen tomar la salud por sus manos.

¿Qué consejos compartís para lograrlo?

La información es mucha y controvertida. Les comparto mi visión que tanto me ayudó a mí y a las personas que me rodean:

Creo firmemente que gran parte del consejo médico actual con respecto a la alimentación nos está enfermando y nos lleva a una Medicina que tapa el síntoma, que no enseña hábitos de alimentación y estilo de vida saludables y nos obliga a ser dependientes de medicaciones de por vida para tapar los síntomas.

Los Consejos de Alimentación Saludable sugeridos por los Estados, Sociedades Científicas, Escuelas de Medicina y Nutrición están sesgados por conflictos de Intereses. La Dieta Baja en Grasas Sugerida termina provocando RESISTENCIA A INSULINA. El terror a las grasas hizo estragos en la salud de la población occidental. Se puso a los cereales integrales y almidones como la base de la pirámide nutricional, se los mostró como saludables porque son de origen vegetal y no tienen colesterol. Ellos son los causantes del bulling metabólico crónico y silente, que nos enferma sin darnos cuenta. Que eleva la insulina a valores que perpetúan la inflamación de nuestro organismo. La insulina es la principal Hormona Lipogénica. El consejo Nutricional actual es Lipogénico e inflamatorio. Comer cada dos horas, Comida Rica en Carbohidratos. Receta Ideal para la esclavitud de los carbohidratos, la inflamación crónica, el envejecimiento precoz, la enfermedad neurodegenerativa y hasta trastornos de ánimo.

El mensaje que doy está basado en la fisiología, la Neurobiología, la Bioquímica y la historia del desarrollo de las pirámides nutricionales que tanto daño han hecho a nuestra salud. No soy Nutricionista, soy una Médica criosa y una Deportista aficionada que se hizo cargo de su salud y de su alimentación. Es el momento de que todos los Médicos de todas las especialidades hagamos lo mismo.

La última evidencia científica muestra que, al corregir la Resistencia a Insulina con alimentación baja en carbohidratos, se corrigen todos los parámetros del metabolismo, el sobrepeso, el ánimo y hasta el embotamiento mental. ¡El Colesterol y las Grasas no son nuestros enemigos! Son esenciales para nuestro cerebro, membranas celulares y hormonas.

La enfermedad Cardiovascular y el Hígado Graso no se producen por exceso de grasas, son por exceso de carbohidratos refinados, alcohol y aceites vegetales procesados. Más de la mitad de la población occidental tiene Resistencia a Insulina y el 90% no lo sabe. Es momento de que todos los Médicos entendamos esto. No podemos seguir dando consejos que perpetúan las enfermedades crónicas. La Educación en salud es lo que nos va a ayudar a que cada uno tome responsabilidad para alimentarse de una manera que no nos enferme.

