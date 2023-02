Dra. María Paola Storni

CREDITO CARAS

¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en Ginecología Infanto Juvenil?

Suelo recibir pacientes derivadas de consultorio de pediatría, por flujo recidivante. En estas pacientitas es importante descartar la presencia de cuerpos extraños, parásitos o infecciones concomitantes. La presencia de sangrado en los genitales, si bien es menos frecuente, es un motivo de alarma en los padres ante el fantasma de ASI (abuso sexual infantil), que siempre debe ser descartado.

En pacientes por encima de los 9 años las consultas por el inicio de la pubertad son la consulta mas común.

Impresiona que la edad de la primera menstruación se ha adelantado con respecto a la edad de nuestras madres o abuelas. ¿Esto es así?

¡Claramente! Si bien esto es variable, según la raza y nivel cultural, en promedio se ha adelantado unos dos años en promedio, y no es extraño ver niñas de 9 o 10 años que ya menstrúan por primera vez (menarca). Esto responde a una suma de factores, la influencia de la alimentación, muchas veces con alto consumo de esteroides o disruptores endocrinos. También es innegable la influencia de los factores socio culturales, cada vez hay menos tiempo para ser niños, y es común ver niñas de 6 y 7 años que actúan como adolescentes, acorde a toda la influencia que reciben (hay que decirlo, de nosotros los adultos) que disparan la cadena de eventos necesarios para la activación del eje hipotálamo hipofiso gonadal, responsables del inicio de la pubertad.

No obstante, la menarca por debajo de los 8 años, o la telarca (crecimiento de las mamas) antes de los 6 años, siempre debe ser motivo de consulta, y el pediatra debe reconocer y derivar estos casos, ya que la pubertad precoz puede en ocasiones ser signo de patologías mas severas como ser tumores de ovario o del SNC. También es importante evaluar si requiere o no medicación para frenar este proceso, por el impacto psicológico que tiene en la niña y evitar cierre precoz del cartílago de crecimiento, lo que puede llevar a una talla final mas baja.

¿Cuáles son los estudios iniciales que deberían solicitarse en una paciente pediátrica?

A diferencia de los programas de tamizaje que solemos pedir de rutina en la paciente adulta, en la niña todo dependerá del motivo de consulta. Siempre enfatizo en el valor de un correcto interrogatorio y un buen examen físico, y muchas veces con solo esto ya podremos tener un diagnóstico presuntivo. A veces se puede solicitar un laboratorio para valoración de si existe anemia o compromiso del estado general, o una ecografía ginecológica en caso de dolor o sangrado. En casos de pubertad precoz puede ser necesarios otros estudios, como ser urocitogramas, Rx o dosajes hormonales. Pero dependerá de cada paciente en particular.

¿A qué edad se debería iniciar la consulta ginecológica?

No existe una edad puntual a la que se deba iniciar chequeo. En pacientes sanas, sin patología previa, nuestro rol en la primera consulta es ganarnos la confianza de la niña. La ginecóloga no es una amiga, pero indudablemente debemos generar confianza y tratar de establecer un vinculo sano y un ambiente cómodo, ya que es el espacio donde esa nena puede plantear sus dudas, inquietudes, consejería reproductiva, que van a ser vitales para transitar sus ciclos menstruales, su vida sexual de acá hasta su muerte. Hay nenas que tienen esos espacios afortunadamente en su familia, pero hay niñas que no pueden o no tienen ese espacio de información, por ignorancia o mala relación, y el profesional de la salud juega un rol vital. Es importante que tenga su espacio con los padres, pero siempre, en las pacientes mayores de 10 años, tener un espacio para la charla a solas. Algunas mamas se ofenden, pero es importantes hacerles entender, a la niña y a sus padres, que la consulta de gineco implica un crecimiento, y dar esos espacios de confianza e independencia es parte del proceso.

Lo ideal es realizar una primera consulta previa a la primera menstruación, y a partir de allí una vez al año.

