Dra. Nuria Violini

Dra, ¿cuál es su formación académica?

En el Hospital FInocchieto obtuve la especialidad de Clínica Médica, después de cuatro años de la residencia completa. Inmediatamente después me dediqué con la especialización de lo que a mí me apasiona, la Medicina Estética. Por eso ir todos los días al consultorio no es un trabajo para mí, como tampoco el contacto diario con cada una de mis pacientes.

Mi primera formación fue el Posgrado en Medicina Estética, después la Residencia en Medicina Estética. Mi capacitación nunca termina, sigo formándome continuamente con Médicos inyectores argentinos y extranjeros, de los que me nutro en cada encuentro, y adquiero lo mejor para aplicarlo en mi consultorio.

¿Qué tratamientos les realiza a sus pacientes?

Lo que más me gusta hacer son los tratamientos inyectables como toxina botulínica, rellenos, hilos, pero también hago tratamientos con láser y todo lo referido a calidad de piel.

Mi principal objetivo es que cada una logre su mejor versión, y para eso lo mejor es la diversidad de tratamientos. Y así es como hace 13 años me decido a resaltar la belleza de cada una de mis pacientes, para empoderarlas y que al mirarse en el espejo se sientan orgullosas de sí mismas, sin ninguna inseguridad que interfiera en su vida, su círculo social o su trabajo, y que enfrenten la vida con su autoestima totalmente consolidada.

¿Cómo está conformado su grupo de trabajo en su consultorio?

Mi consultorio está ubicado en la ciudad de Banfield, allí hay un gran plantel de profesionales, médicos Estéticos, Dermatocosmiatras, Esteticistas, Masajista, Nutricionista y Ginecóloga.

¿Qué mensaje quieres destinarles a tus lectores?

Mis principios se basan en que nada es imposible, nunca quedarme en la zona de confort, hay que proyectar y visualizar cada día, no me canso de trabajar en cosas nuevas, capacitarme constantemente y salir adelante con todo lo que eso implica.

Por eso espero que vos te animes y a través de estas notas voy a ayudarte para que podamos conocernos y que puedas nutrirte de mí, de los conceptos básicos, indicaciones y beneficios de la medicina estética, porque tenes el derecho de estar bien atendida y segura.

¡Nos encontramos en la próxima nota! Esa si no te la podes perder, porque voy a contarte la importancia y la necesidad de una correcta consulta médica estética, con su debido diagnóstico y tratamiento que solo es para vos, y es irrepetible en otra de mis pacientes. ¡Cada persona es única!

En el mientras tanto que tengas momentos maravillosos y seguime en Instagram para que sigamos conectadas y conocer los antes y después de mi trabajo: @dranuriaviolini.