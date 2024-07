Dra. Pamela Gertie, Médica Psiquiatra

CREDITO CARAS

Hoy el tema a abordar es el suicidio y para empezar a hablar del mismo lo primero que debemos decir es que la mayoría de las personas que lo consideran no desean realmente morir. Lo que buscan es un escape del sufrimiento insoportable que están experimentando, un sufrimiento que puede ser más intenso que cualquier dolor físico y del cual las personas no ven otra salida. No se trata de un deseo de morir, sino de un deseo desesperado de que el dolor termine.

¿Cuáles son las señales y mitos del suicidio?

Existe un mito común de que quienes hablan o amenazan con suicidarse no lo harán. Esto es falso, porque muchas personas dan señales de advertencia antes de intentar suicidarse. Estas señales pueden ser sutiles y no siempre directas, y pueden incluir desde cambios en el comportamiento hasta expresiones explícitas de desesperanza y deseo de morir. Es crucial tomar en serio todas las señales y ofrecer el apoyo necesario.

Es otro error pensar que el suicidio solo ocurre en personas con depresión u otros trastornos mentales. Aunque algunos trastornos aumentan el riesgo, el suicidio también puede ser un acto impulsivo en respuesta a una situación extremadamente dolorosa. No es necesario tener un diagnóstico de depresión para sentirse tan abrumado por el dolor emocional para que el suicidio parezca la única salida.

Y otro mito más es que hablar sobre el suicidio no aumenta la probabilidad de que alguien lo cometa. De hecho, hablar abiertamente sobre el tema puede ayudar a las personas a sentirse comprendidas y apoyadas, lo cual es fundamental para la prevención del mismo. La idea de que las noticias sobre este tema desencadenan una "epidemia" de suicidios es un mito, las personas que lo hacen, generalmente ya han considerado esta opción antes.

¿La tendencia al suicidio, es hereditaria?

No, no es hereditaria, pero un suicidio en la familia puede influir en la percepción de esta acción como una posible salida. Es importante abordar este tema de manera abierta y educativa para prevenir que las conductas suicidas se normalicen en contextos familiares.

¿Es posible el suicidio en niños?

Es un mito que los niños no se suicidan. Lamentablemente, los niños y adolescentes también pueden verse afectados por el suicidio. Es crucial estar atentos a los signos de alarma y proporcionar el apoyo y la intervención necesarios.

¿Cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta?

Algunos signos de alarma que pueden indicar un riesgo de suicidio incluyen:

Aislamiento social

Persistencia de ideas negativas

Dificultades para comer, dormir o trabajar

Desesperanza

Cambios en el comportamiento, como regalar pertenencias o una mejora repentina en el estado de ánimo después de un periodo de depresión

¿Cómo podemos prevenir el suicidio y ofrecer apoyo?

Para prevenir el suicidio, es esencial mostrar interés y ofrecer apoyo a quien lo necesita sin juzgar, respetar las diferentes expresiones de sentimientos y eliminar los prejuicios. El desarrollo de habilidades sociales y de afrontamiento es fundamental y si es necesario, buscar la ayuda de un profesional de la salud mental.

El acompañamiento debe ser empático y comprensivo basándonos en un diálogo que no sea un interrogatorio, sino una conversación genuina. Si la persona no accede a tratamiento, no debemos obligarla, pero sí seguir acompañándola y buscar asesoramiento profesional sobre cómo proceder.

El suicidio es un fenómeno complejo y multifacético, que no debe asociarse ni a actos de cobardía ni hechos heroícos, y la clave para abordarlo es la comprensión, la empatía y el apoyo adecuado. Como profesionales y como sociedad, debemos trabajar juntos para proporcionar un entorno donde las personas puedan encontrar alivio y esperanza en lugar de considerar el suicidio como la única salida.

Datos de contacto:

Celular: 3584225212

Instagram: @dra.gertiepamela

Mail: [email protected]