Drama Queen

Sus inicios en el mundo del arte del maquillaje y la moda

Antes de empezar a contar sobre mi quiero saludar a todos los lectores y lectoras del otro lado de la pantalla que espero que me puedan acompañar en todo este año que voy a estar subiendo mucho contenido del arte del maquillaje, peinados, por supuesto mucho glitter y más novedades a la web.

Tengo 22 años y siempre me dediqué al arte en todas sus maneras posibles; desde muy chiquita en la danza, actuación y canto, pero fue a partir del 2021 que decidí estudiar para ser Maquilladora Profesional y en ese mismo año me recibí. Pero sentía que algo me faltaba: el pelo también es parte del rostro y sentía que el maquillaje no terminaba de lucirse si yo no lo hacía parte de él y fue así que estudié cómo hacer peinados.

No satisfecha con ser solo Maquilladora y Peinadora, durante el 2022 estudié Producción de Moda, ya que me encuentro muchas veces sola con mi Modelo y tenía que saber cómo vestirla, dirigirla con las poses delante de la cámara, etc. Gracias a Dios y a mi familia que siempre me apoyan fue así como me sumergí de lleno en el mundo de la Moda y terminé mi año sumando otro título más.

Stand de Glitter

El proyecto de realizar el Stand de Glitter surgió haciendo maquillajes para festivales. Éstos conllevan un look colorido, bien power y sobre todo con mucho brillo. En vez de comprarlos investigué como se hacían y fue así que empecé a hacer mis primeros glitters en gel. A los compradores les gustaron tanto que me preguntaban a cada rato si hacía stands para eventos, y así fue como a mediados de año lo armé y comencé a ofrecerlo. ¡Fue un éxito total!

En la actualidad no hay evento donde no haya un stand. Es increíble cómo lookear con glitter a las personas en los eventos los ponen tan contentos; tal es así que siempre en las fiestas cuándo llegamos nosotras la fila es interminable y todos quieren pasar a hacerse su look único, tanto sea con glitter, tattos temporales, pintura para el pelo, piedritas con brillo, etc. Hay stands para todos los gustos y distintas temáticas. Ahora es furor la temática del Mundial.

Los desafíos por delante

Nuestro objetivo próximo es agrandar la familia Drama Queen para seguir cumpliendo con la creciente demanda, tanto en maquillaje, peinado, stand y la venta de glitters en gel. En un futuro aspiramos a realizarlo en ropa y accesorios customizados con brillos. Porque eso es Drama Queen: ¡La vida en brillos!

Datos de contacto:

Instagram: dramaqueen__glitt

Facebook: Drama Queen

Video: https://rudo.video/vod/bPqaMt